اختتام دورة لكرة الطائرة بشاريا

اعلام لالش سنوني

مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه حملوا على كاهلهم جانبا من ثقل مجتمعهم بما يستطيعوا في مختلف جوانب الحياة وفي مقدمته ما يتعلق بالعلم والمعرفة،

لذلك قاموا بدعم دورة كرة الطائرة باعدادية مخيم شاريا للدراسة الكوردية وقد اختتموا الدورة في مناسبة سعيدة وهي يوم عيد مربعانية الشتاء التي تصادف 2020/2/2.

وجرت المباراة النهائية بين فريقي السادس العلمي والخامس العلمي وتوج فريق السادس بكأس البطولة بعد مباراة حماسية جميلة طغت عليها روح رياضية عالية، حيث أن الفريقين وصلا الى المباراة النهائية على حساب الفرق الأربع الأخرى واختتموا البطولة بتوزيع الجوائز والملابس الرياضية على الفريقين وحكام البطولة وآخرها رفع كابتن الفريق الفائز كأس البطولة وسط فرحة زملائه وجمهورهم.