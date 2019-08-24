أغسطس 24, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام دورة تقوية القدرات في مخيم مام رشان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام دورة تقوية القدرات في مخيم مام رشان

إعلام لالش شنكال 

بتاريخ ( ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ ) اختتمت دورة تقوية القدرات للمعلمين في مخيم مام رشان والتي استمرت أربعة أيام بمشاركة ٢٠ معلم . تركزت الدورة التي اقامها مركز لالش شنكال على تطوير بعض الأساليب التعليمية و كيفية التعامل مع الطلبة بأسلوب علمي و تربوي بعيدا عن لغة العنف .
و ضرورة استيعاب مرحلة النزوح و تأثيرها على مجمل جوانب الحياة اليومية و في مقدمتها الجانب التربوي
بالإضافة جوانب أخرى تتعلق بكيفية التعامل مع الطلبة في ظل ابتعادهم عن الاهتمام بالمدرسة و التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي و مرافقة أصدقاء السوء .

 

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