اختتام دورة تقوية القدرات في مخيم مام رشان



إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ ) اختتمت دورة تقوية القدرات للمعلمين في مخيم مام رشان والتي استمرت أربعة أيام بمشاركة ٢٠ معلم . تركزت الدورة التي اقامها مركز لالش شنكال على تطوير بعض الأساليب التعليمية و كيفية التعامل مع الطلبة بأسلوب علمي و تربوي بعيدا عن لغة العنف .

و ضرورة استيعاب مرحلة النزوح و تأثيرها على مجمل جوانب الحياة اليومية و في مقدمتها الجانب التربوي

بالإضافة جوانب أخرى تتعلق بكيفية التعامل مع الطلبة في ظل ابتعادهم عن الاهتمام بالمدرسة و التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي و مرافقة أصدقاء السوء .