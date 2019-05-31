مايو 31, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٩ و بحضور ممثل الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤل اتحاد شبيبة كوردستان وممثل مركز لالش شنكال جرت المباراة النهائية لبطولة مخيم دركارى بكرة القدم بين فريقي دركارى و بيرسفي .
و استمرت البطولة التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع اتحاد شبيبة كوردستان فرع شنكال ثلاثة أسابيع و بمشاركة ١٦ فريق . حيث تأهل فريقي دركارى و بيرسفي إلى نهاية البطولة . واستطاع فريق بيرسفي أن يفوز على فريق دركارى .
و في نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن لاعب و هداف البطولة و طاقم التحكيم من قبل السادة الحضور.

 

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