اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٩ و بحضور ممثل الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤل اتحاد شبيبة كوردستان وممثل مركز لالش شنكال جرت المباراة النهائية لبطولة مخيم دركارى بكرة القدم بين فريقي دركارى و بيرسفي .

و استمرت البطولة التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع اتحاد شبيبة كوردستان فرع شنكال ثلاثة أسابيع و بمشاركة ١٦ فريق . حيث تأهل فريقي دركارى و بيرسفي إلى نهاية البطولة . واستطاع فريق بيرسفي أن يفوز على فريق دركارى .

و في نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن لاعب و هداف البطولة و طاقم التحكيم من قبل السادة الحضور.