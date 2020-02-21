اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٠ وتحت شعار (الرياضة تجمعنا) جرت المباراة النهائية لبطولة مخيم دركارى والتي سميت مباراتها النهائية بإسم خالد شمو سرحان و التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع منظمة BCF و ناوندى بالاى شنكال في مخيم دركارى و حضور المباراة النهائية ممثل مركز لالش شنكال و مسؤول منظمة bcf و مسؤول إتحاد لاون شنكال و جمع غفير من أهالي المخيم.

وقد شارك في البطولة التي استمرت ثلاثة أسابيع (١٦) فريقا من معظم مخيمات النازحين ضمن محافظة دهوك.

و قد تأهل فريق ( أخوان ) من مخيم جم مشكو و فريق( زياد عيدو ) من مخيم بير سفى الى المباراة النهائية للبطولة . حيث فاز فريق أخوان بالبطولة بنتيجة ( ٥ _٣ )، و تم تكريم الفريقين الفائزين و لجنة التحكيم من قبل السادة الحضور.