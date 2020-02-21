فبراير 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة مخيم دركارى بكرة القدم

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢٠ وتحت شعار (الرياضة تجمعنا) جرت المباراة النهائية لبطولة مخيم دركارى والتي سميت مباراتها النهائية بإسم خالد شمو سرحان و التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع منظمة BCF و ناوندى بالاى شنكال في مخيم دركارى و حضور المباراة النهائية ممثل مركز لالش شنكال و مسؤول منظمة bcf و مسؤول إتحاد لاون شنكال و جمع غفير من أهالي المخيم.

وقد شارك في البطولة التي استمرت ثلاثة أسابيع (١٦) فريقا من معظم مخيمات النازحين ضمن محافظة دهوك.

  و قد تأهل فريق ( أخوان ) من مخيم جم مشكو و فريق( زياد عيدو ) من مخيم بير سفى الى المباراة النهائية للبطولة . حيث فاز فريق أخوان بالبطولة بنتيجة ( ٥ _٣ )،  و تم تكريم الفريقين الفائزين و لجنة التحكيم من قبل السادة الحضور.

 

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