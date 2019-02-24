اختتام بطولة شنكال بكرة القدم

اعلام مركز لالش شنكال

بتاريخ (٢١ /٢ / ٢٠١٩ ) . جرت المباراة النهائية لبطولة شنكال بكرة القدم والتي نضمها مركز لالش شنكال و مكاتبه . وقد شارك في البطولة التي استمرت ( ١٠ ) ايام . ( ٨ ) فرق رياضية حيث جرت المباراة النهائية للبطولة بين فريقي ( الأشقاء و النصور ) وانتهت بفوز فريق الأشقاء على فريق النصور( ٢ _ ٠ ) بركلات الترجيح .

وفي نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن حارس و أحسن لاعب و هداف البطولة و طاقم التحكيم . من قبل مركز لالش شنكال ومكاتبه .