فبراير 15, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اختتام بطولة بكرة الطائرة للبنات في مخيم مام رشان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة بكرة الطائرة للبنات في مخيم مام رشان

إعلام مركز لالش شنكال
اليوم 13/2/2019 اختتام بطولة مام رشان لكرة الطائرة للبنات في مخيم مام رشان وذلك ضمن مشروع (تطوير قدرات الشباب والمراهقين) المدعوم من قبل منظمة ال UNICEF وبإشراف من قبل منظمة ال .VOP&Fam وكان بمشاركة (8) فرق من المخيم.

واستمرت البطولة أربعة أيام ، وفاز فريق (روژ) في النهائي على فريق (ستير).

البطولة نظمت من قبل منظمة( VOP ) بالتنسيق مع إدارة المخيم و مركز لالش شنكال وإدارة المدرسة الكوردية و الجهات الأمنية من شرطة وآسايش . وفي نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن لاعبة و طاقم التحكيم .

 

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