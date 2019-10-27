اختتام بطولة القديسات في مخيم خانكي

اعلام لالش شنكال

من سلسلة نشاطات مركز لالش شنكال ومكاتبه اختتمت اليوم بطولة القديسات في مخيم خانكي بكرة القدم، حيث نظم مركز لالش شنكال ومكاتبه بالتنسيق مع الاخ ( قناد عجيل ) المشرف على تنظيم البطولة من اهالي مجمع خانكي حيث ضمت البطولة اثني عشر فريقا من مخيم خانكي واستمرت البطولة عشرون يوما.

واختتمت البطولة اليوم الاحد الموافق 10/27 بين فريقي (رشكان كوهبل × و القيران ) وفاز في المباراة النهائية فريق القيران وتوج بالبطولة.

وفي الختام تم تكريم الفريق الأول والثاني وشارك في التكريم مدير مركز لالش شنكال وبعض اعضاء المركز وتم تكريم منظم الدورة بشهادة تقديرية من قبل مركز لالش شنكال ومكاتبه تثمينا لجهوده في خدمة الشباب والرياضة في مخيمات النازحين