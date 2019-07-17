يوليو 17, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة الشهيد شاهين بكرة القدم

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة الشهيد شاهين بكرة القدم

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٩ وبحضور ممثل الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثل مركز لالش شنكال جرت المباراة النهائية لبطولة الشهيد شاهين بكرة القدم بين فريقي (اشقاء خانكي و شهيد حواس).
و استمرت البطولة التي نظمها مركز لالش شنكال و مكاتبه عشرة أيام و بمشاركة ٨ فرق من مخيمات( خانكي . كبرتو . شاريا . قادية ) بواقع فريقين لكل مخيم . حيث تأهل فريقي ( اشقاء خانكي و شهيد حواس ) إلى نهاية البطولة . واستطاع فريق شهيد حواس أن يفوز على فريق اشقاء خانكي من خلال الركلات الترجيحية و يتوج بطلا للبطولة .
و في نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن لاعب و هداف البطولة و طاقم التحكيم من قبل السادة الحضور.

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