اختتام بطولة الشهيد شاهين بكرة القدم

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٣/٧/٢٠١٩ وبحضور ممثل الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني وممثل مركز لالش شنكال جرت المباراة النهائية لبطولة الشهيد شاهين بكرة القدم بين فريقي (اشقاء خانكي و شهيد حواس).

و استمرت البطولة التي نظمها مركز لالش شنكال و مكاتبه عشرة أيام و بمشاركة ٨ فرق من مخيمات( خانكي . كبرتو . شاريا . قادية ) بواقع فريقين لكل مخيم . حيث تأهل فريقي ( اشقاء خانكي و شهيد حواس ) إلى نهاية البطولة . واستطاع فريق شهيد حواس أن يفوز على فريق اشقاء خانكي من خلال الركلات الترجيحية و يتوج بطلا للبطولة .

و في نهاية البطولة تم تكريم الفريقين الأول و الثاني بالإضافة إلى تكريم احسن لاعب و هداف البطولة و طاقم التحكيم من قبل السادة الحضور.