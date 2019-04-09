أبريل 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

اختتام بطولة اعدادية شاريا للبنات

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة اعدادية شاريا للبنات

إعلام لالش فرع سنوني

اختتمت البطولة النسوية لكرة الطائرة التي نظمها مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع اعدادية شاريا المختلطة للنازحين للدراسة العربية في يوم الأحد المصادف 2019/4/7 بعد تتويج فريق الرابع العلمي على حساب فريق الخامس العلمي نتيجة وصولهما الى المباراة النهائية على حساب فرق الطالبات للمراحل الأخرى التابعة لأعدادية شاريا المختلطة للنازحين.

وفي ختامها تم توزيع الجوائز على لاعبات الفريقين بالإضافة الى حكام الدوري بحضور عدد من مشرفي المختصين ومسؤول وأعضاء مركز لالش فرع سنوني وبعض المكاتب التابعة له بالإضافة الى الهيئة التدريسية للأعدادية وجمهور غفير من الطلبة والرياضيين وذوي الطلبة.

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