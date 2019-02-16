احياء عيد خدرـ الياس في جلسة حوار في لالش ايسيا

مكتب لالش ايسيا

بمناسبة عيد (خدر ــ الياس) والذي يصادف الخميس الاول من شهر شباط في التقويم الشمسي الايزدي والذي يعتبر الشهر (11) من التقويم الايزدي , قام مكتب لالش ايسيا بأحياء هذا العيد في جلسة حوار حول تاريخ عيد خدر لياس في الديانة الايزدية وفي الاقوام والأديان الأخرى بحضور نخبة من اعضاء مكتبنا ومسؤول وكوادر منظمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في القرية وعدد من المثقفين وذلك في يوم الجمعة الموافق 15/2/2019 .

في البداية رحب مسؤول مكتبنا بالحاضرين ثم قدم نبذة مختصرة عن هذا العيد ومراسيمها, وتاريخ ظهور (خدر ـ الياس) في الديانة الايزدية ومقارنة ظهورهما في تراث الاقوام والأديان الاخرى, وتم مناقشة الموضوع مع الحاضرين من خلال توجيه الاسئلة, مما اضاف جوا ثقافيا رائعا نحو فهم طقوس ومراسيم الديانة الايزدية .