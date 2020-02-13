احدث حصيلة بعدد الايزيديين المحررين

كشف مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين، حسين قايدي، عن أحدث حصيلة بعدد المحررين، وأغلبهم نساء، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وعائلاته داخل الأراضي السورية.

ونقلت سبوتنيك عن قايدي قوله اليوم الخميس، قوله، نحن في مكتب إنقاذ المخطوفين، عملنا مستمر لتحرير آخر مختطف، ومختطفة، ومنذ عام 2014 تم تحرير 3528 شخصا من بينهم 1199 امرأة، و339 رجالا، والباقي أطفال من كلا الجنسين.

وأكد قايدي، وجود أطفال إيزيديين مختطفين، داخل مخيم الهول في الأراضي السورية، والفرق التي تعمل مع مكتب إنقاذ المختطفات، والمخطوفين، مستمرة بالبحث والتحري داخل المخيم، وغيره في مناطق سوريا.

واشار إلى معلومات تفيد بوجود قسم من المختطفات الإيزيديات، داخل العراق، تحديدا، في مدينة الموصل، مركز نينوى، عند العائلات التي كانت تابعة لداعش، بالإضافة إلى أن قسم من المختطفات، والمختطفين، في سوريا خاصة في مخيم الهول الذي يضم عائلات التنظيم الإرهابي.

وقال مدير مكتب إنقاذ المختطفات والمخطوفين الإيزيديين ان هناك عدد من المختطفات، والمختطفين، يتواجدون في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة المتطرفة الأخرى، في الأراضي السورية.