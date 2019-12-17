احتفالية بمناسبة يوم العلم الكردستاني في مام رشان

اعلام لالش شنكال

بإشراف مركز لالش شنكال أقامت إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية بالتعاون مع إدارة مخيم مام رشان احتفالية بمناسبة يوم العلم و قد أجريت مراسيم رفع العلم مع القاء النشيد الوطني من قبل مجموعة من الطلبة في ساحة المدرسة .

ثم القى نخبة من الطلبة بعض القصائد و الأغاني التي عبروا فيها عن حبهم و تمسكهم بأرض الآباء و الأجداد و تطلعهم لغد أفضل تحت ظل هذه الراية العظيمة . و قد حضر الحفل ممثل الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مدير وأعضاء إدارة المخيم و ممثل مركز لالش شنكال و مسؤول الاسايش في المخيم و أعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة مام رشان للدراسة الكوردية .