ديسمبر 18, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

احتفالية بمناسبة يوم العلم الكردستاني في مام رشان

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
62 مشاهدة

احتفالية بمناسبة يوم العلم الكردستاني في مام رشان

اعلام لالش شنكال
بإشراف مركز لالش شنكال أقامت إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية بالتعاون مع إدارة مخيم مام رشان احتفالية بمناسبة يوم العلم و قد أجريت مراسيم رفع العلم مع القاء النشيد الوطني من قبل مجموعة من الطلبة في ساحة المدرسة .

ثم القى نخبة من الطلبة بعض القصائد و الأغاني التي عبروا فيها عن حبهم و تمسكهم بأرض الآباء و الأجداد و تطلعهم لغد أفضل تحت ظل هذه الراية العظيمة . و قد حضر الحفل ممثل الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مدير وأعضاء إدارة المخيم و ممثل مركز لالش شنكال و مسؤول الاسايش في المخيم و أعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة مام رشان للدراسة الكوردية .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.