اتفاق امني وعسكري على التهدئة في سنجار والايزيديون يطالبون بالتطوع

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان اجتماعا امنيا وعسكريا رفيع المستوى عقد في سنجار افضى الى الاتفاق على التهدئة بعد التوتر الامني الذي شهده القضاء.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، وقائد العمليات المشتركة عبد الامير رشيد يار الله انهيا اجتماعا ضم قيادات امنية وعسكرية واطرافا ايزيدية في سنجار.

واضاف المصدر “جرى الاتفاق خلال الاجتماع على بعض الامور لتهدئة الاوضاع في سنجار ومنها تشكيل لجنة لتسليم المنفذين بحادثة الاعتداء على الجيش واعادة فتح معبر (يارا) على الحدود العراقية السورية وادارتها من قبل قوة مشتركة”.

وبين المصدر ان “القادة تسلموا طلبا من وجهاء سنجار يقضي بالسماح بانخراط مسلحين ايزيدية كانوا قد قاتلوا تنظيم داعش في جبل سنجار وخرطهم في قوات الشرطة والجيش”.

وتوترت الاوضاع الامنية في القضاء ذات الاغلبية الايزيدية بعد اشتباك وقع الأحد الماضي بين الجيش العراقي، ومقاتلين بحزب العمال الكوردستاني في قرية حصاويك قرب سنجار عن مقتل جنديين عراقيين وجرح ستة آخرين، أحدهم تم دهسه بواسطة سيارة تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني.