إيزيدية محررة تفضح جريمة شنيعة ارتكبها طبيب في تنظيم داعش

تحدثت الإيزيدية المحررة من قبضة داعش، لمياء بشار، عن جريمة بشعة لأحد عناصر التنظيم في العراق، مشيرة إلى أن العنصر الداعشي الذي كان طبيبا أقدم على اغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ9 سنوات أمام عينيها.

وقالت بشار في لقاء متلفز ليلة امس الاحد 18 تشرين الثاني 2018 إن “عناصر داعش يمارسون أبشع الجرائم بحق الإنسانية، فهم يقومون بقتل الرجال والشباب ويغتصبون الفتيات ويأخذوهن سبايا تباع وتشترى”.

ولفتت لمياء إلى أنها تعرضت للاغتصاب هي وشقيقتها الصغيرة على يد أحد عناصر داعش، “وفي نهاية الأمر رفض أخذنا وذهب وأخذ فتاة أخرى من الإيزيديات الأسرى”.

وأضافت أنه “في المرة الاولى حاولت أن أقتل نفسي، ولكن لم أتمكن من ذلك لأنهم كانوا يربطون أيدينا وأرجلنا”، مشيرة إلى أن المتطرفين “كانوا يضعون المخدر في الطعام أو الشراب من أجل اغتصاب الفتيات”.

وقالت إنها لا تعلم مصير والدتها بعد مرور 4 أعوام على اختطافها، وإنها الناجية الوحيدة من الفتيات المختطفات، وشقيقتها ما زالت “سبية” في سورية مع أبنائها.