إقامة حلقة حوار حول الحركة الثقافية في قضاء الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

في يوم الثلاثاء المصادف 5 / 11 / 2019 زار قناة وار الفضائية مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان و الغرض من هذه الزيارة هو إقامة حلقة حوار حول المعوقات و العراقيل التي تواجهها الحركة الثقافية في قضاء الشيخان و أهم أسباب هذه المعوقات و كيفية تطوير الحركة الثقافية من خلال المراكز الثقافية و دور الصحافة و الإعلام فيها ،

حيث شارك في هذه الحلقة مركز لالش / الشيخان و المركز الثقافي / الشيخان و نائب نادي الشيخان الرياضي و السيد عز الدين محمد صالح بصفته كشاعر ، حيث دار النقاش بينهم و أبدى كل المشاركين في هذه الحلقة آرائهم حول أسباب و العراقيل التي أدت إلى تلكؤ الحركة الثقافية و أهمها الأزمة المالية التي واجهها إقليم كوردستان و بدورها أدت إلى وقف نشر و إصدار الصحف و المجلات في قضاء الشيخان ، كما طرح المشاركون حلول لتطوير الحركة الثقافية في القضاء و ذلك بالتعاون المشترك بين الجهات المعنية و المراكز الثقافية و ديمومتها .