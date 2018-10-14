إقامة الحفل الأفتتاحي لثلاثة مشاريع في قاعة لالش/2 في الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

من أجل تعزيز الخدمات في تحسين الأستقرار و بناء الثقة بين المجتمعات المحلية يقوم مشروع مبادرة تعزيز صمود المجتمع العراقي ICRI و بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID و ضمن نشاطات مركزنا و بالتنسيق مع منظمات ملتقى أصدقاء الشباب و منظمة التطوير الأقتصادي و مركز ديار للتطوير،

أقيم الحفل الأفتتاحي لثلاثة مشاريع في قضاء الشيخان في يوم السبت المصادف 13 / 10 / 2018 و بحضور جمع غفير من وجهاء و مثقفي و مدراء و ممثلي الدوائر في قضاء الشيخان . في البداية تم الترحيب بالحضور من قبل السيد ( آزاد مراد حاجي ) مسؤول مركز لالش / الشيخان و بعد الترحيب ألقيت كلمة من قبل ممثل المنظمات السيد ( عادل ميخا ) . حيث أن المشاريع التي أفتتحت هي ( مركز كومبيوتر الشيخان مع ملتقى أصدقاء الشباب و دعم ثلاث دوائر حكومية بالأجهزة و اللوحات التعريفية في الشيخان مع منظمة التطوير الأقتصادي و تجهيز مراكز مجتمعية في الشيخان مع مركز ديار للتطوير ) و ثم ناقش الحضور مع ممثلي المنظمات و طرحت العديد من المشاريع التي يحتاجها قضاء الشيخان لغرض أنجازها دعماً منها .