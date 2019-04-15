إعادة 28 محرراً من قبضة داعش إلى إقليم كوردستان

رووداو – سنجار/ أعيد 28 مختطفاً على يد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش إلى إقليم كوردستان بعد تحريرهم من قبضة التنظيم.

ومن بين هؤلاء، طفل (مسلم شيعي) والبقية هم 27 من النساء والأطفال الكورد الإزيديين.

وقالت سندس سمير وهي قريبة اثنتين من المحررات: “جئنا لاستقبال المحررين، نحن سعداء جداً، ونشكر الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، كما نشكر وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة والبيت الإزيدي”.

وينحدر المحررون من 10 قرى تابعة لقضاء سنجار الذي اجتاحه تنظيم داعش في آب 2014 واختطف الآلاف من سكانها.

يشار إلى أن 200 من النساء والأطفال الكورد الإزيديين تم تحريرهم من قبضة التنظيم في بلدة الباغوز السورية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.