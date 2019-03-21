إشعال شعلة نوروز في مخيم مام رشان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ( ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩ ) و بمناسبة حلول أعياد النوروز اقام مركز لالش شنكال بالتنسيق مع ادارة مخيم مام رشان و اللجنة الحزبية و مؤسسة بارزاني الخيرية في المخيم حفلا فنيا في مخيم مام رشان . استهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء .

و من ثم بدات فقرات الحفل. وقد أحيا الحفل الفنان علي درباس و ابنه من خلال بعض الأغاني الفلكلورية كما تضمن الحفل القاء مجموعة من الشعراء و الطلبة بعض الاشعار و الأغاني التي كانت حول أعياد النوروز و شنكال . و قد حضر الحفل معاون مدير المخيم و ممثل لقى ١٧ و ممثل مركز لالش شنكال و مسؤولي الشرطة و الاسايش و نخبة من المعلمين و المدرسين و الكوادر الحزبية و جمع غفير من أهالي المخيم . وفي نهاية الحفل تم إشعال شعلة نوروز من قبل الحضور .