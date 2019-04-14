أبريل 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

إختتام مجموعة محاضرات حول الدعم النفسي في مركز لالش / الشيخان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إختتام مجموعة محاضرات حول الدعم النفسي في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركزنا ففي يوم الخميس المصادف 11/4/2019 قامت منظمة تيرفاند و بالتعاون مع مركزنا بأختتام مجموعة محاضرات حول الدعم النفسي.

و من هذه المحاضرات التوتر و الخسارة و الحزن و وسائل الأتصال مع المريض النفسي و دعم المجتمع و كيفية التعامل مع الأطفال المصابين بالأمراض النفسية ضمن جلسات المعالجة لأعمار مختلفة في قاعة مركزنا لـ 15 شخصاً و لفئات عمرية مختلفة و التي قدمها الأستاذ عادل شاهين و بحضور السيدة جيلان عادل مساعدة مشروع قسم الحماية في المنظمة و بحضور مسؤول مركز لالش / الشيخان السيد آزاد مراد حاجي و بعد ذلك قدمت شهادات تقديرية على المشاركين في هذه المحاضرات و في الختام شكرت المنظمة جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الأجواء المناسبة لإقامة هذه المحاضرات .

 

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