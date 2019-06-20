إختتام دورة تدريبية حول إعداد خطة عمل للمشاريع الصغيرة في الشيخان

مركز لالش الشيخان بالتنسيق مع منظمة ( GOAL ) يختتم دورة تدريبية حول إعداد خطة عمل للمشاريع الصغيرة

مركز لالش / الشيخان

من أجل رفع النهوض بالمستوى الأقتصادي و دعماً للنازحين في مركز قضاء الشيخان و ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركزنا و بالتنسيق مع منظمة GOAL الأميركية التي تختص بتعزيز الأقتصاد من خلال المعيشة الزراعية أختتمت دورة تدريبية للمشاريع الصغيرة في يوم الخميس المصادف 20 / 6 / 2019 في قاعة مركز لالش / الشيخان و التي أستمرت ( 5 ) أيام متتالية و لمدة ( 4 ) ساعات في كل يوم من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر لــ ( 20 ) مشارك و مشاركة من النازحين .

و تضمنت الدورة خلال الأيام الخمسة قائمة لخطة العمل و منهاج الدورة تضمن ثمان وحدات منها ( فهم المبادئ الأساسية لريادة الأعمال التجارية و توليد فكرة العمل و غيرها ) كما عرض نموذج خطة العمل على المشاركين المشاركات و بيان المكونات الرئيسية لهذه الخطة تمهيداً للعمل بها في آخر يوم للدورة التي قدمتها المدربة هدى محمد و في الختام شكر كل من المشاركين و المشاركات و القائمين على تنظيم الدورة جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره كافة المستلزمات اللازمة لإنجاح هذه الدورة .