إختتام دورة الخياطة في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطاتنا المستمرة و بالتنسيق مع منظمة عين سفني لتنمية المجتمع أختتمت دورة الخياطة لـ (16) مشاركة من النازحات و الناجيات في قاعة مركزنا في يوم الأربعاء المصادف 31/10/2018 .

وجرت وقائع الاختتام بحضور ممثل قائمقام قضاء الشيخان و السيد ( محمود إيزيدي ) مسؤول الفرع ( 20 ) و مسؤول لجنة محلية الشيخان للحزب الديموقراطي الكوردستاني و مجموعة من مدراء الدوائر و ممثلي الاحزاب في قضاء الشيخان ، علماً أن الدورة أفتتحت في يوم الأربعاء المصادف 17 / 10 / 2018 و أستمرت لمدة ( 15 ) يوما و في نفس الوقت أفتتح معرض للألبسة من نتاج المشاركات في هذه الدورة قدمت الدورة من قبل المدربة ( نادية مراد إبراهيم ) و بعد مشاهدة المعرض من قبل الضيوف ثمن السيد مسؤول الفرع ( 20 ) جهود المشاركات كما شكر أعضاء المنظمة و جهود مركز لالش / الشيخان في الختام شكر الحضور دور مركزنا و جهوده لتوفيره الأجواء المناسبة لإتمام و إنجاح هذه الدورة و دوره الفعال و المستمر في المنطقة .