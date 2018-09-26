إختتام بطولة لالش الرابعة للكرة الطائرة

مركز لالش فرع سنوني

بمناسبة اليوم التاريخي المميز في تاريخ كوردستان الجنوبية وهي الذكرى السنوية الأولى للأستفتاء ووسط حضور مميز من جمهور مناطق ديربون والقرى التابعة لناحية زمار والعديد من المسؤولين الحزبيين والعسكريين والثقافيين بالإضافة الى محبي الرياضة،

فقد أختتم مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بطولة لالش لكرة الطائرة بنسختها الرابعة في يوم الثلاثاء المصادف 2018/9/25 وذلك بتتويج فريق مخيم باجدكندالا بعد فوزه المثير على فريق ماسكا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بعد وصولهما الى المباراة النهائية على حساب عشرة فرق أخرى من مختلف مخيمات النازحين التابعة لحدود قضاء زاخو بالإضافة الى فرق من مناطق قرى زمار والقرى القريبة من ديربون طيلة فترة عشرون يوماً متواصلة من التصفيات بصيغة المجموعات.

وفي ختامها تم توزيع الجوائز على حكام البطولة وكذلك الفريق المثالي وأفضل لاعب بالبطولة وأيضا الكأس الثاني لفريق ماسكا وأخيراً وسط أهازيج جمهور فريق مخيم باجد كندالا فقد رفع الكابتن كأس البطولة.