إختتام بطولة بكرة الطائرة في لالش الشيخان

مركز لالش / الشيخان يختتم بطولة كرة الطائرة

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للحركة الرياضية في قضاء الشيخان و ضمن النشاطات المستمرة لمركز لالش الثقافي والأجتماعي / الشيخان ففي يوم الأربعاء المصادف 11/12/2019 وبالتنسيق مع إدارة إعدادية ئاماد للبنين أختتم مركز لالش / الشيخان بطولة لكرة الطائرة وبمشاركة 7 فرق من طلاب المدرسة و بعد المنافسة بين الفرق المشاركة في البطولة وصل فريقي الثاني عشر الأدبي و العاشر الأدبي إلى المباراة النهائية ، حيث حضر كل من ممثل لجنة محلية الشيخان للحزب الديموقراطي الكوردستاني و مدير و الهيئة التدريسية لإدارة مدرسة ئاماد للبنين و ممثل تربية قضاء الشيخان و ممثل أتحاد طلبة كوردستان / فرع الشيخان في المباراة الختامية و بعد المنافسة بين الفريقين الثاني عشر الأدبي و العاشر الأدبي حيث فاز فريق الثاني عشر الأدبي بشوطين نظيفين على فريق العاشر الأدبي و بعدها تم توزيع الجوائز من قبل مركز لالش / الشيخان على الفريقين الأول و الثاني ، و في الختام شكرت إدارة المدرسة دور مركز لالش / الشيخان في إقامة الأنشطة الرياضية المتنوعة و دعم شريحة الطلاب .