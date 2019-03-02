إختتام بطولة السلام و المحبة في مخيم بيرسفي

إعلام لالش شنكال

بتاريخ 1/3/2019 وتحت شعار (الرياضة للجميع) و بمناسبة حلول أعياد اذار جرت المباراة النهائية لبطولة السلام و المحبة و التي نظمها مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع اعدادية بيرسفي للدراسة الكوردية و ذلك بحضور ممثل مركز لالش شنكال واعضاء الهيئة التدريسية لاعدادية بيرسفي للدراسة الكوردية و جمع غفير من أهالي المخيم .

وقد شارك في البطولة التي استمرت ٢٠ يوما ١٦ فريقا . و قد تأهل فريقي المدرسين و فريق الصف السادس العلمي الى المباراة النهائية للبطولة . انتهت المباراة بالتعادل( ٣ _ ٣ ) وبعد التوجه إلى الركلات الترجيحية فاز فريق المدرسين بالبطولة . و تم تكريم الفريقين الفائزين و احسن لاعب و لجنة التحكيم من قبل السادة الحضور ..