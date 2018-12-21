ديسمبر 21, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

إحياء يوم العلم الكوردستاني من قبل لالش باعدرى

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إحياء يوم العلم الكوردستاني من قبل لالش باعدرى

اعلام مركز لالش فرع باعدرى

ضمن نشاطات و فعاليات مركزنا المتواصلة و بتاريخ ١٧ /١٢ /2018 قام وفد مركزنا بتوزيع علم كوردستان بمناسبة اليوم السنوي للعلم في الاقليم ..

ضم الوفد كل من السادة خلات باعدري مسؤول المركز و اعضاء الهيئة الادارية كل من السادة سعد صباح و كوفان كمو  الذين زاروا جميع دوائر الحكومية و الحزبية في باعدرى و وزعوا عليهم علم كوردستان .خلال الزيارة سلط مسؤول المركز السيد باعدري على تاريخ العلم و الالوان و الدلالات المتواجدة فيها  و كيف وصلت ليومنا هذا  وأعطى نبذة عنها لمدراء و موظفي تلك الدوائر ..

من جانبهم عبروا عن تضامنهم بهذا اليوم وانه يوم للوطن لا غير ، وعلينا جميعا رفع هذه الراية التي ضحى من اجلها ومن اجل رفعتها  الالاف من  الضحايا  من شهداء و جرحى و مؤنفلين وغيرهم . و ثمنوا جهود المركز لإحيائه المناسبات القومية والوطنية و الدينية و الثقافية و الاجتماعية و الخ . وتمنوا لهم النجاح و الموفقية ..

 

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