إحياء مراسيم عيد بيلندا و طقوس گورگا گا في لالش شيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة حلول عيد و مراسيم بيلندا نظم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان جلسة حوار مفتوح في يوم الخميس المصادف 3/1/2019 للسيد خلف ألياس علي عضو الهيئة الإدارية لمركزنا بحضور السيد كريم سليمان عضو الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و عدد من مثقفي المنطقة.

في البداية رحب السيد آزاد مراد حاجي مسؤول المركز بالحضور و بعد الترحيب سرد السيد خلف أهم الجذور و المراحل التاريخية لهذا العيد المقدس حيث أن هذا العيد يعود إلى آلاف السنين و من هذه المراسيم و الطقوس زيارة القبور و عمل الصوك ( قرص خبز مغطى بالدهن ) و توزيعها على الجيران و مراسيم گورگا گا التي جرت في حديقة مركزنا و عمل الخولير ( قرص خبز كبير في داخله حبة زبيب ) من قِبَل جميع العوائل و قطعها إلى قطع بعدد أفراد العائلة و توزيع هذه القطع عليهم و مَنْ يحظى بهذه الحبة فسيكون حظ تلك العائلة مِنْ حظه و بعدها فتح باب النقاش و طرح الأسئلة أمام الحضور حيث طرحت العديد مِنَ الأسئلة فأجاب عليها السيد خلف ألياس علي ، و في الختام شكر الحضور جهود مركزنا لإقامة مثل هذه النشاطات و إحياء الأعياد و مراسيمها و طقوسها .