إحياء مراسيم بيلندا وطقوس (كوركا كا) في قاعة لالش ايسيا

مكتب لالش ايسيا

تم إحياء مراسيم وطقوس الكوركا كا في حديقة قاعة لالش ايسيا عصر يوم الخميس بتاريخ (3/1/2019) وبحضور أعضاء الهيئة الاداريه وعدد من منتسبي المكتب و عدد كبير من الأطفال والشباب, وهي إحدى مراسيم أعياد بيلنده المقدسة لدى الايزيديه.

ان مصطلح ( كوركا كا) كلمة مركبة تعني النار والثور, باعتبار( النار) هو رمز الشمس و(كا) رمز الارض والخصوبة , في الولادة الجديدة التي ترمز الى ميترا ملاك(خودان)الشمس.

ان اشعال النيران امام البيوت عند عودة الفلاح من الحراثة الى البيت, كان يستقبلونه اطفال وشباب القرية ويوقدون النار و ينثرون الحلوى ابتهاجا بقدوم ميلاد الشمس في سنة جديدة.

هذه المناسبة القديمة تعود تاريخها الى قبل آلاف السنين من تاريخ الايزدية العريقة, وتتعلق بموسم الزراعة من جانب, ومن جانب اخر تتعلق بالشمس واقتراناتها الفلكية… خلال دوران كوكب الارض في مدارها حول الشمس.

وبعد الانتهاء من طقوس الكوركا كا تم مناقشة طقوس ومراسيم أعياد بيلندا في جلسة حوار من قبل الحاضرين في المكتب.