إحياء فاجعة كرعزير و سيبا شيخدرى و إبادة قرية كوجو في مخيم مام رشان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٤ / ٨ / ٢٠١٩) و بمناسبة حلول الذكرى الأليمة الفاجعة كرعزير و سيبا شيخدرى و إبادة قرية كوجو اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه بالتعاون مع إدارة مخيم مام رشان و اللجنة الحزبية حفلا تأبينيا لأحياء تلك الكارثة الإنسانية التي استهدفت ابناء هذه الديانة الاصيلة .. وذلك في ملعب مخيم مام رشان.

بدأ الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء كرعزير و سيبا شيخدرى و ضحايا مجزرة قرية كوجو و جميع شهداء كوردستان .

تم القى ممثل مركز لالش شنكال كلمة الحفل بالنيابة عن المركز وإدارة المخيم و اللجنة الحزبية .عبر فيها عن عميق الاسف و الحزن لما أصاب ابناء هذه الديانة الاصيلة و المسالمة من ويلات و ابادات من قبل جار السوء . وكيف أن من عاش على خيرات الايزيدية و تربى بينهم قد غدر بهم في الوقت الذي كان يستوجب أن يمدوا لهم يد المساعدة و يقفوا بجانبهم . الا ان من كان شيمته الغدر فلا امل بأن يكسب الأخلاق الحميدة .

و قد حضر الحفل مدير و موظفي المخيم و ممثل الفرع ١٧للحزب الديمقراطي الكوردستاني و مسؤولي الدوائر الأمنية و مسؤولي المنظمات العاملة في المخيم و بعض الناجيات و ذويهن و جمع غفير من الأهالي.

تضمن الحفل القاء مجموعة من الاشعار باللغة الكوردية و العربية من قبل نخبة من الشعراء الذين عبروا عن مأسات الايزيدية و حجم الكارثة التي حلت بهذه الديانة المسالمة . تم قدم مجموعة من الأغاني الحزينة بالإضافة إلى فقرة أسئلة وأجوبة عن ما أصاب هذه الديانة من مأسي و فواجع . تم عرض فلمين وثائقين عن فاجعة كرعزير و سيبا شيخدرى و إبادة قرية كوجو.