إحياء اليوم العالمي للغة الام من قبل لالش باعدرى

اعلام مركز لالش باعدرى

تعبر اللغة هي سر بقاء موروث الحضاري للأمم لحد يومنا هذا , لهذا وبتاريخ 20/2/2019 قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى بتنظيم محاضرة لمسؤول المركز و الاختصاص اللغوي السيد خلات باعدري حول موضوع (اللغة كإحدى مقومات وجود الانسان) في مبنى مركز لالش باعدرى بحضور مسؤول القسم الجماهيرى في لجنة محلية باعدرى للحزب الديمقراطي الكردستاني السيد امين بيري وجمهور غفير من التدريسيين و الطلبة ووجهاء والفئات الاجتماعية الاخرى بالإضافة الى الاعضاء الهيئة الادارية للمركز .



بعد الترحيب بالسيد المحاضر , اشار مسؤول مركز لالش باعدرى الى اهمية لغة الام لدى الشعوب برمتها وكيفية الادامة والحفاظ عليها و سبل التصدي للعوائق التي تحاول محوها , كما سرد نبذة مختصرة عن تاريخ اللغات من الناحية العلمية وأسباب تفرعاها الى تعدد اللغات في العالم .

واستمر بحديثه وذكر اهم الاسباب ولدوافع التي جعلت هذه اليوم يوما عالميا , كما قدم شرحا تفصيليا عن اهمية اللغة في الحفاظ على تاريخ الشعوب و الفلكلور و الادبيات بصورة عامة . كما اكد بان اللغة اصبحت في يومنا هذا اهم مقومات وجود الانسان في بقعة جغرافية ما .

وتابع السيد خلات باعدري بقوله , يتوجب علينا جميعا بذل جهود مستفيضة لإنعاش مفردات اللغة المنسية وأحيائها لأنها جزء ثمين من التاريخ الاثري للمنطقة وخاصة ابناء الديانة الائيزيدية لكون اغلب النصوص و الطقوس وعادات وتقاليد الائيزيدين باللغة الكردية .

هذا ويعتبر يوم 21/2 من كل عام يوم عالمي للغة الام لدى شعوب العالم ومن المناسبات الرسمية لدى الروزنامة الاممية ويقام بهذه المناسبة في شتى انحاء العالم نشاطات وفعاليات متنوعة .