إحصائية جديدة تكشف عدد الضحايا الإيزيديين على يد داعش

أعلنت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين في وزارة أوقاف حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إحصائيات جديدة عن ضحايا الايزيديين في العراق.

وقالت المديرية في بيان لها ، إن “هذه الاحصائيات تشمل هجوم داعش على مناطق الايزيديين في بداية شهر آب من عام 2014″، منوهة الى ان “تلك الاحصائيات لدى الأمم المتحدة”.

وبحسب الاحصائية فان “عدد الايزيديين في العراق نحو 550,000 نسمة”، مشيرة الى ان “عدد النازحين من جراء غزوة داعش بلغ نحو 360,000 نازح”.

واشارت الى ان “عدد القتلى في الايام الاولى من الغزوة بلغ 1293 إزيديا”.

وقالت المديرية ان “عدد الايتام التي افرزتها الغزوة كالاتي:

“الايتام من الاب 1759، والايتام من الام 407، والايتام من الوالدين 359، والاطفال الذين والداهم بيد داعش قرابة 220″، لافتة الى ان “المجموع الكلي للايتام 2745”.

وبينت الاحصائيات ان “عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان 71 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية”.

وأوضحت الاحصائية ان “عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغت 68 مزاراً، فيما بلغ عدد الذين هاجروا الى خارج البلد بنحو (100.000)”، موضحةً بأن ” عدد المختطفين بلغ 6417 مختطفاً 3548 من الاناث، و2869 من الذكور”.

وأضافت ” اما فيما يخص أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش فهي (المجموع :3334 عدد الاناث منهم 1159 وعدد الرجال 337، والأطفال الإناث 962 طفلة، والأطفال الذكور 876 طفلا)، اما عن عدد الباقين من الاطفال 3083 طفلا، والاناث 1427 طفلة، والذكور 1656 طفلا”.

واختتمت المديرية بيانها بالقول ان “هذه الاحصائية وفق كان اخر تحديث في الـ29 من تشرين الثاني الحالي”.