فبراير 19, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

إحتفالية بمناسبة تأسيس اتحاد شبيبة كوردستان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إحتفالية بمناسبة تأسيس اتحاد شبيبة كوردستان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠  و بحضور ممثل الفرع (١٧) للحزب الديمقراطي الكوردستاني و ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه و مدير و أعضاء إدارة مخيم مام رشان و مسؤول اسايش المخيم و مدير و أعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية إحتفالية منوعة بمناسبة تأسيس اتحاد شبيبة كوردستان .

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الابطال، ومن ثم إلقاء بعض الكلمات لكل من (إدارة المخيم ومركز لالش و إدارة المدرسة و ممثل الطلبة ) .

وتضمن الحفل القاء بعض الاغاني و الاشعار من قبل الطلبة و افتتاح معرض للاعمال اليدوية للطلبة و الرسومات الجدارية، كما تم تكريم الطلبة الأوائل في المدرسة من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه .

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