إحتفالية بمناسبة تأسيس اتحاد شبيبة كوردستان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠ و بحضور ممثل الفرع (١٧) للحزب الديمقراطي الكوردستاني و ممثل مركز لالش شنكال و مكاتبه و مدير و أعضاء إدارة مخيم مام رشان و مسؤول اسايش المخيم و مدير و أعضاء الهيئة التدريسية لمدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع إدارة مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية إحتفالية منوعة بمناسبة تأسيس اتحاد شبيبة كوردستان .

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الابطال، ومن ثم إلقاء بعض الكلمات لكل من (إدارة المخيم ومركز لالش و إدارة المدرسة و ممثل الطلبة ) .

وتضمن الحفل القاء بعض الاغاني و الاشعار من قبل الطلبة و افتتاح معرض للاعمال اليدوية للطلبة و الرسومات الجدارية، كما تم تكريم الطلبة الأوائل في المدرسة من قبل مركز لالش شنكال و مكاتبه .