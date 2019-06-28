إجلاء 100 عائلة في سنجار بسبب الحرائق

رووداو – سنجار/ نشب حريق هائل، في المحاصيل الزراعية بمركز قضاء سنجار، مساء اليوم الجمعة، 28 حزيران، 2019، حيث غطت سحب الدخان المكان.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في سنجار، تحسين قاسم إنه لم تتم السيطرة على الحريق حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف.

وأشار قائممقام سنجار، محما خليل لشبكة رووداو الإعلامية إلى أن حجم الحريق كبير للغاية وقد تم إرسال فرق الدفاع المدني إلى المنطقة لإخماد النيران.

وأفاد مراسل رووداو بأن 100 عائلة أخلت منازلها بسبب الحريق الذي لم تعرف أسبابه على وجه الدقة بعد.

الحريق المتواصل منذ ساعات، طال تسع قرى إلى جانب مركز القضاء، فيما يسعى الأهالي بالتعاون مع فرق الإطفاء لإخماده.

ويؤكد شهود عيان من سنجار أن الحريق أتى على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية للفلاحين.