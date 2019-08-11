أحدث احصاء عن أعمال استخراج الرفات من المقابر

الباحث / داود مراد ختاري

بدأ العمل برفع الرفات من المقابر الجماعية لجينوسايدالايزيدية في مواقع قرية كوجو قضاء شنكال منذ الخامس عشر من شهر آذار 2019.

– عدد المقابر الرسمية لدى الجهات المختصة لاستخراج الرفات (73) مقبرة للايزيدية في قضاء شنكل / محافظة نينوى

– عدد الرفات المستخرجة من مقابر كوجو ذوي الجسد الكامل badi أي بالأطراف الكاملة (235)

– عدد أجزاء من أطراف أجسام الرفات ( badi bat) المستخرجة من مقابر كوجو (25)

– عدد المقابر المفتوحة لحد الان (16) مقبرة من مجموع (17) مقبرة

– سيعود الفريق الى العمل في شهر أيلول 2019 لفتح آخر مقبرة في قرية كوجو التي تحمل رقم 17.

– حسب قول الناجين من المقبرة الاخيرة لقرية كوجو عدد الضحايا (43)، وسيصبح العدد الاجمالي للرفات الكاملة (278) بالاضافة الى (25) أجزاء غير كاملة ، أكثر الضحايا يحملون الوثائق الرسمية لهم كالهويات والجنسية العراقية .

– هناك مقابر أخرى لأهالي قرية كوجو داخل شنكال ومقبرة للنساء والاطفال داخل معهد صولاغ شرق مركز مدينة شنكال، حسب قول الاهالي عدد الضحايا في هذه المقبرة (83) ضحية من النساء والاطفال تم دفنهم وهم أحياء دون قتلهم .

– من المحتمل أن يتم دفن الرفات الموجودة حالياً في الطب العدلي / بغداد في مقبرة كوجو في بداية شهر أيلول المقبل

– سيتم فتح مقابر مفرق حردان بعد الانتهاء من المقبرة الاخيرة في كوجو

– سيتم فتح مقبرة قنى في صولاغ / شرق مركز مدينة شنكال بعد الانتهاء من فتح مقابر مفرق حردان

– تبرع مشكوراً الاخ الفاضل الشيخ نايف جاسم رئيس عشيرة المندكان بقطعة أرض لدفن الرفات في مقبرة جماعية (مقابر فردية واحدة بجانب الاخرى) وسيتم تشيد قاعة للزائرين ونصب تذكاري يرمز الى ضحايا القرية

– سيتم دفن بقية رفات شهداء جينوسايد الايزيدية في قضاء شنكال أيضا في مقبرة جماعية بالقرب من مركز قضاء شنكال وسيكون هناك نصب تذكاري للضحايا أيضاً .