أحدث إحصائية عن إبادة الإيزيديين

أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، 3 حزيران، 2019، تحرير 3476 كوردياً إيزيدياً حتى الآن من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش بعد اختطافهم خلال اجتياح سنجار في آب 2014.

جاء ذلك في إحصائية “معتمدة لدى الأمم المتحدة”، “كنتائج لجرائم بشعة اقترفه ارهابيو تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بحق الإيزيديين، منذ 03-08-2014”.

وأوضح المكتب أن “عدد الإيزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وجراء غزوة داعش بلغ عدد النازحين نحو 360,000 نازح”، مبيناً أن “عدد الشهداء في الأيام الأولى من الغزوة وصل إلى 1293 شهيداً”.

وبشأن عدد الأيتام الذي أفرزه الهجوم، أشار إلى أن “الأيتام من الأب: 1759، الأيتام من الأم: 407، الأيتام من الوالدين: 359″، ذاكراً أن “الأطفال الذين والداهم بيد داعش بلغ 220، ليكون المجموع الكلي للأيتام هو 2745”.

ولفت إلى أن “عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الآن هو 80 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية”، مبيناً أن “عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزاراً، أما عدد الذين هاجروا إلى خارج البلد فيقدر بأكثر من (100.000)”.

وتابع أن “عدد المختطفين هو 6417 منهم: 3548 من الإناث و2869 من الذكور”.

ومضى بالقول إن “أعداد الناجيات والناجين من قبضة إرهابيي داعش كالآتي: المجموع : 3476 منهم: 1184 امرأة، و337 رجلاً، و1020 من الأطفال الإناث و935 من الأطفال الذكور”، مبيناً أن “عدد الباقين هو: 2941، منهم 1344 من الإناث و 1597 من الذكور”.