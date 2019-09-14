أبريل القادم موعد انطلاق فيلم (تورن) في صالات السينما الألمانية

أبريل/ نيسان القادم موعد انطلاق فيلم (تورن) في صالات السينما الألمانية

شبكة لالش الاعلامية/سكار كامل

خلال سلسلة من الاجتماعات التي انعقدت بين مخرج ومنتج فيلم (تورن) نوزاد شيخاني وبين السيد “رالف شيللنغ” مدير عام (سينيدوم) الذي يعتبر من كبريات السينما الألمانية تم تحديد شهر أبريل/ نيسان القادم موعد انطلاق فيلم (تورن) في دور السينما الألمانية والبداية ستكون من مدينة كولونيا التي تعتبر عاصمة الميديا في المانيا والواقعة في مقاطعة “شمال الراين – ويستفاليا” الأكثر كثافة في السكان،

كما ستكون للفيلم عروض سينمائية موالية في صالات السينما في معظم المدن الرئيسية الألمانية في مقدمتها العاصمة برلين، ميونخ، شتوتغارت، فرانكفورت، ايسن، هانوفر، وغيرها من المدن. هذا وقد حضر اللقاءات كل من السيدة “بيترا موللر” مسؤولة العلاقات العامة، السيد “ديرك شبيلسبيرغ” مدير وكالة الترويج، والمخرج والممثل الالماني “بيتر شبيلمان”.

من الجدير بالذكر ان (تورن) هو فيلم دراما من إنتاج وإخراج نوزاد شيخاني، والذي قام بتصويره ومونتاجه أيضاً. يتحدث الفيلم عن قصة البحث عن الإنتماء والتفاني الكامل، ومقاومة وصراع الشعب الايزيدي من أجل البقاء. تورن هو هاملت اليوم (أكون أو لا أكون).

تلقى الفيلم استحسان العديد من لجان انتقاء الأفلام، ولجان التحكيم والنقاد واشادوا بالإخراج، والتصوير السنيمائي والمونتاج. حصل تورن العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية الدولية، منها جائزة جان لوك غودار في مهرجان جوائز النقد السينمائي العضو الرسمي في جمعية السينما في مركز لينكولن، نيويورك، وجائزة الجدارة في مهرجان جوائز الأفلام المستقلة في سان دييغو، وجائزة النجم الصاعد في مهرجان كندا السينمائي الدولي، وكذلك جائزة افضل فيلم روائي أجنبي طويل وجائزة افضل تصوير سينمائي في مهرجان هوليوود الدولي للأفلام السينمائية، وكذلك فاز الفيلم بجائزة الثعلب الذهبي لعام 2019 في الهند، وجائزة الزيتونة الذهبية في المهرجان الدولي للفيلم العربي في المغرب. وتوج الفيلم مؤخرا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان البرازيل السينمائي الدولي في ريو دي جانيرو.