آليات تدويل جينوسايد الايزيديين.. بمحاضرة في باعدري

مستشار في هيئة حقوق الانسان في الاقليم يلقي محاضرة عن الجينوسايد في باعدرى

إعلام مركز لالش فرع باعدرى

بتاريخ 15/4/2019 نظم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع باعدرى محاضرة في مبنى المركز حول موضوع (آليات تدويل جينوسايد الايزيديين) لمستشار في هيئة حقوق الإنسان الإقليم وعضو اللجنة العليا للتعريف بجرائم داعش كجينوسايد الدكتور (كرمانج عثمان)، بحضور عدد كبير من مثقفي و وجهاء وموظفي الدوائر و الطاقات الشبابيه من كلا الجنسين و الفئات و الطبقات الاجتماعية الأخرى من ناحية باعدرى و قضاء شيخان و أطرافها ومسئول مركزنا السيد خلات باعدري وأعضاء الهيئة الادارية للمركز.

من خلال المحاضرة تطرق دكتور كرمانج الى جملة من السبل والطرق المهمة واليات تدويل القضية و ما ينبغي فعله في ألمستقبل كما اشار إلى بذل جهود أكثر من قبل كافة الجهات بغية تسهيل ألأمر ولم يستثني من محاضرته أهمية تدويل القضية و الاعتراف الدولي بالقضية وما سيترتب عليه بعدها من الجوانب الايجابية للايزيديين في ألمستقبل، من جانب اخر تطرق إلى عدد من الطرق أو الآليات لفتح محاكم مختصة لمرتكبي الابادة ضد الايزيديين.. بالإضافة لمحاور و ملاحظات متعددة و مهمة..

بعدها جرى نقاش وحوار مستفيض وبالغ الاهمية بين السادة والسيد المحاضر حول المحاضرة التي استغرقت قرابة ساعتين الذي انبثقت من خلالها معلومات قيمة حول الموضوع.

من جانبه اكد مسؤول مركز لالش باعدرى قائلا : التثقيف و التعريف بهذا الملف الحساس والمهم لأهالي المنطقة والياته وما وصلت اليه جهود الحكومة و كيفية التحرك كان من الضروريات المهمة بالنسبة لنا ولأهالي باعدرى لهذا نقوم بهذه الفعاليات المثمرة كي يتسنى لمن ليس له المام بهذا الخصوص , واستمر السيد خلات باعدرى بقوله : مركز لالش باعدرى يأخذ على عاتقه كافة الجوانب و الفعاليات لكوننا الجهة الثقافية الوحيدة في باعدرى , لذلك اوسعنا رقعة فعالياتنا كي تشمل جميع المفاصل وخاصة فيما يتعلق بحديث الساعة و ما يدور في ذهن الشارع .

هذا وتعتبر الابادة التي تعرض لها الايزديين من ابشع الجرائم في القرن الواحد والعشرين بشهادة منظمات ودول اقليمية ودولية لكونها جرت امام مسمع ومشهد العالم برمته.

