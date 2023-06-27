أدونيس: الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية
الرباط – عبدالحق بن رحمون/ قال الشاعر والمفكر السوري أدونيس أن «الثقافة العربية ليست معرضة لاختراق من الدين لأنها دينية أساسا، ولاتزال دينية بشكل أو بآخر، وما لم تتحرر من الدين ستظل تعرج، وهي الآن عرجاء ،أكثر من وقت مضى» ،
ولفت ادونيس في تصريح لـ (الزمان) في طبعتها الدولية بلندن الى ان السلطات العربية هي ولايات عثمانية. وذلك في جواب ادونيس على سؤال الزمان بشأن الموجة الدينية التي شُنت الحروب تحت شعاراتها في ظل صراع على السلطة باسم الدين في أكثر من عاصمة، حيث هناك احيانا الحاكم المحتمي بتحريك أتباعه باسم ديني لقلب أمور بلد او مدينة .
جاء ذلك عقب مشاركته أمس في فعاليات حفل توقيع كتاب «هكذا تتكلم ادونيادا» المشترك حول الشعر والتشكيل المقام بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط .
وأضاف أدونيس ان « السلطات العربية كلها ولايات عثمانية باسم جديد.» وعن وجود صفوية جديدة مقابل العثمانية الجديدة، استغرب ادونيس السؤال بالقول» وما علاقة الحكم الصفوي بموضوعنا؟ ثمّ قال «أنا لا أدري شخصيا ،أي نظام عربي بالمطلق ذا استقلالية كاملة لكي تكون له سيادة كاملة وإرادة أيضا، وهناك تململات وهناك تطلعات يجب أن تدعم . «
وأكد أدونيس في تصريحه السريع لـ (الزمان) أنه لا «يوجد شيء راسخ حتى الله يتحرك ويفهم بطرق مختلفة الله الواحد يفهم بطرق مختلفة، وهو سمح بذلك لأن الأنبياء مختلفون، وإذن ليس هناك مطلق، مشيرا: أنّ الفن وكل شيء نسبي و»يخضع للتحول والتغيير.»