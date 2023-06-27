أدونيس: الثقافة العربية عرجاء لأنها دينية

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون/ قال‭ ‬الشاعر‭ ‬والمفكر‭ ‬السوري‭ ‬أدونيس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الثقافة‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬معرضة‭ ‬لاختراق‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬لأنها‭ ‬دينية‭ ‬أساسا،‭ ‬ولاتزال‭ ‬دينية‭ ‬بشكل‭ ‬أو‭ ‬بآخر،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬تتحرر‭ ‬من‭ ‬الدين‭ ‬ستظل‭ ‬تعرج،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬عرجاء‭ ‬،أكثر‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مضى‮»‬‭ ‬،

‮ ‬ولفت‭ ‬ادونيس‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬بلندن‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬ولايات‭ ‬عثمانية‭. ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جواب‭ ‬ادونيس‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬الزمان‭ ‬بشأن‭ ‬الموجة‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬شُنت‭ ‬الحروب‭ ‬تحت‭ ‬شعاراتها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬باسم‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عاصمة،‭ ‬حيث‭ ‬هناك‭ ‬احيانا‭ ‬الحاكم‭ ‬المحتمي‭ ‬بتحريك‭ ‬أتباعه‭ ‬باسم‭ ‬ديني‭ ‬لقلب‭ ‬أمور‭ ‬بلد‭ ‬او‭ ‬مدينة‭ .‬‭ ‬‮ ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬عقب‭ ‬مشاركته‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬حفل‭ ‬توقيع‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬هكذا‭ ‬تتكلم‭ ‬ادونيادا‮»‬‭ ‬المشترك‭ ‬حول‭ ‬الشعر‭ ‬والتشكيل‭ ‬المقام‭ ‬بالمعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للنشر‭ ‬والكتاب‭ ‬بالرباط‭ ‬‮ ‬‭.‬

‮ ‬وأضاف‭ ‬أدونيس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬‭ ‬السلطات‭ ‬العربية‭ ‬كلها‭ ‬ولايات‭ ‬عثمانية‭ ‬باسم‭ ‬جديد‭.‬‮» ‬وعن‭ ‬وجود‭ ‬صفوية‭ ‬جديدة‭ ‬مقابل‭ ‬العثمانية‭ ‬الجديدة،‭ ‬استغرب‭ ‬ادونيس‭ ‬السؤال‭ ‬بالقول‮»‬‭ ‬وما‭ ‬علاقة‭ ‬الحكم‭ ‬الصفوي‭ ‬بموضوعنا؟‭ ‬ثمّ‭ ‬قال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أدري‭ ‬شخصيا‭ ‬،أي‭ ‬نظام‭ ‬عربي‭ ‬بالمطلق‭ ‬ذا‭ ‬استقلالية‭ ‬كاملة‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬سيادة‭ ‬كاملة‭ ‬وإرادة‭ ‬أيضا،‭ ‬وهناك‭ ‬تململات‭ ‬وهناك‭ ‬تطلعات‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ . ‬‮«‬

وأكد‭ ‬أدونيس‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬السريع‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬‮«‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬راسخ‭ ‬حتى‭ ‬الله‭ ‬يتحرك‭ ‬ويفهم‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة‭ ‬الله‭ ‬الواحد‭ ‬يفهم‭ ‬بطرق‭ ‬مختلفة،‭ ‬وهو‭ ‬سمح‭ ‬بذلك‭ ‬لأن‭ ‬الأنبياء‭ ‬مختلفون،‭ ‬وإذن‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬مطلق،‭ ‬مشيرا‭: ‬أنّ‭ ‬الفن‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬نسبي‭ ‬و‮»‬يخضع‭ ‬للتحول‭ ‬والتغيير‭.‬‮»‬