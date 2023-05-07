الرقص الكوردي يحصد المركز الأول في أولمبياد الرقص العالمي التاسع عشر

فاز الرقص الكوردي بالمركز الأول في أولمبياد الرقص العالمي التاسع عشر في موسكو، على مستوى الأطفال والمبتدئين.

ويقام أولمبياد الرقص العالمي التاسع عشر في موسكو من 29 نيسان / أبريل، إلى 9 أبريل / مايو 2023.

وبعد فوزه بالمركز الثاني على مستوى الكبار بين دول الشرق الأوسط والدول العربية، فاز الرقص الكوردي بتاريخ 2/5/2023 على مستوى الأطفال والمبتدئين بالمركز الأول من بين 61 رقصة من جنسيات مختلفة.

ولسنوات، كان المدربون الموهوبون ومدرسة ‹ليليا› الدولية للرقص في موسكو يهتمون بالرقص الكوردي، ويسعى مسؤول ممثلية حكومة إقليم كوردستان في روسيا الدكتور دانر أبو بكر إلى توسيع هذه المدرسة وتعريف الناس أكثر بثقافة الشعب الكوردي.