محما خليل: 300 ألف مستفيد من تمليك بيوت سنجار

قرر مجلس الوزراء العراقي تمليك بيوت قضاء سنجار، ويقول نائب عن سنجار إن موعد تنفيذ القرار لم يحدد و”سيستفيذ من تنفيذه نحو 300 ألف شخص”.



خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء (27 كانون الأول 2022) أصدر مجلس الوزراء الاتحادي العراقي مجموعة قرارات من بينها قرار تمليك البيوت في قضاء سنجار، وكشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكثير من أبناء سنجار حرموا من تملك البيوت منذ العام 1975 بسبب سياسات النظام العراقي السابق.



ولدى مشاركته في نشرة “حصاد اليوم” لتلفزيون رووداو، أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن سنجار، محما خليل، أنه بصفته رئيساً للجنة الإعمار والخدمات بمجلس النواب العراقي وجه كتاباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مبيناً فيه حاجة أهالي قضاء سنجار إلى تمليك بيوتهم.



ومن بين المستفيدين من هذا القرار، أهالي ناحية سنوني، حيث قال محما خليل: “يقطن ناحية سنوني 194 ألف نسمة، وكانت بيوت مركز الناحية وحدها مسجلة بأسماء مالكيها في السابق، وهذا القرار سيغير كل شيء لأنه يشمل كل أهالي الناحية”.



وأضاف محما خليل أن القرار سيفيد أهالي ناحية القيروان أيضاً والذين يبلغ تعدادهم 90 ألف نسمة و”سيستفيذ من تنفيذه نحو 300 ألف شخص”.



ووصف محما خليل القرار بأنه يصب في مصلحة الكورد الإيزديين، مبيناً أن الأهالي كانوا في السابق يطالبون بتعويضهم عن الأضرار التي ألحقها داعش بهم فكانت الجهات الحكومية تطالبهم بإبراز سندات التسجيل العقاري (الطابو) لإجراء معاملاتهم “وسيستفيد الأهالي من هذا القرار فائدة مزدوجة، فسيتلقون التعويضات أولاً، ويستطيعون الحصول على قروض عقارية، ثانياً”.



وبين النائب محما خليل أنه لم يتم تحديد موعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي، وأنهم يتابعون الأمر، ونفى أن يكون هنالك من يعيق تنفيذ القرار وفي حال وجد من يعيقه سيرفعون عليه دعوى.



يذكر أن معاون محافظ نينوى، علي عمر، صرح لشبكة رووداو الإعلامية السبت (10 كانون الأول 2022)، أن هناك برنامجاً حكومياً للتعامل مع نازحي سنجار بالتعاون مع (IOM)، مبيناً أن المجموع العام للنازحين في محافظة نينوى المقيمين في المخيمات أو خارجها يبلغ نحو 650 ألف نازح، وهؤلاء لم يسجلوا لغرض العودة إلى ديارهم.



وأضاف علي عمر أن هناك برنامجاً حكومياً تنفذه وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين إلى مناطقهم “وسيتم قريباً إعادة 90 عائلة من مخيم الجدعة إلى ديارهم، وعملية عودة النازحين مستمرة”.

