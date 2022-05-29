فنان عراقي يبدع في الرسم على حبات الأرز (صور)

يتفنن الخطاط العراقي الشاب قاسم محمد رضا في كتابة أسماء ورسم أشكال مختلفة على حبات الأرز، حيث بوسعه كتابة 8 او 9 اسماء على حبة واحدة.

ويمارس قاسم (25 عاما) عمله على طاولة في شارع المتنبي ببغداد، حيث يقوم بكتابة الأسماء التي يطلبها الزبائن على حبات الأزر.

ويعتبر شارع المتنبي السوق الثقافي لأهالي بغداد حيث تزدهر فيه تجارة الكتب بمختلف أنواعها ومجالاتها.

قال قاسم، خريج كلية الفنون الجميلة في حديث للاناضول تابعته وكالة النبأ، إنه بدأ بمزاولة هذا الفن كهواية في 2009.

وأفاد أنه تفرغ لهذا العمل ليصبح مصدر رزقه، في 2017، بتشجيع من أحد أصدقائه.

وأوضح أن بوسعه كتابة 8 أو 9 أسماء على حبة أرز واحدة.

كما لفت إلى أنه قام بكتابة سورة الإخلاص كاملة على وجه حبة أرز.

وأشار إلى أنه سبق وأن كتب أسماء الله الحسنى الـ99 على حبة عدس.

وذكر الخطاط العراقي أنه يمكنه كتابة أسماء على حبات السبحات أيضا.