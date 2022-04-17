ملف قصائد للشاعر الكوردي الراحل كرمانج الهكاري

بعد صراع مرير مع المرض ودع الشاعر الكوردي كرمانج الهكاري والذي كان يعد صوتا انسانيا بارزا في الاقليم رغم نشره القليل ، هذا الملف اهداء وتكريم من مترجم مغترب لروحه !

ترجمة واعداد : بدل رفو

النمسا\ غراتس

الشاعر : كرمانج هكاري

1 ـ الحلم والسنابل

ذاك الرجل…

كردي أصيل،ومشرد

ينافح البطالة

وكل يوم يموت

ثلاث مرات

ومنذ زمن طويل

هو والفقر توأمان

وحين يرخى الليل سدوله

وحين يحل السهاد

ويكسو جفونه الكرى..

حينها ..

يحلم بالسنابل

اجل، انه الآن ذاك الرجل بعينه

لا ينتفض

ولا يعتصم

ولكن!! في نظراته

شعار الرفض ساطع.

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2 ـ فنان ولوحة

في الشرق المتوسط

المضمخ بالدموع والدماء

فنان..

رسم صورة طير الدولة

على لوحة

وحين فرغ منها

بكى…!!

ورفّ بجناحيه وحلق

صوب الغرب

صوب الغرب.

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3 ـ طفل ونار

يقولون..

في امسية قبل الغروب

وودعت كل من الشمس والطيور

واجتاحت (الجندرمة )

جبل (سيبان)*

وحاصرت قرية ما

واعتقلت أهلها

في حظيرة الأغنام

وبعدها قتلتهم،

يقولون..

يومها،

لم يبق من أهل القرية

إلا طفلاً

وقتذاك ،كان واقفاً على عتبة

غرفة

وحينماحدق خلفه

إذا به يرى النار

وفي قبالته (الجندرمة)

ذات طاقية حمراء

صرخ في وجهه

الضابط:

أتريد النار،النار

أم الموت والجندرمة؟

يقولون..

اختار الطفل النار

وسبح فيه.

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جبل سيبانى خلات ..جبل يقع في كوردستان تركيا

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4 ـ صلاة إلإستسقاء

شتاءً..هذا العام

لا ضبابٌ،اقبل من سفح

وادي(قه شه فر)*

يتصاعد

ليهطل المطر

ولأجله يبتسم

سهل (دوبان)

لا الفقر ..

يهجر كوخ ( سيف الدين)

انه الصباح..

الشمس أيقظت فلاحي قريتنا

وأخذتنا صوب المقبرة

لصلاة الاستسقاء..

ينادى فلاح بصوت جهوري

صوب الجموع

لا ندري لم نصلي؟

أللسقيا؟

أم للماء؟

أم للنور والكهرباء؟

أم للظلم والجور؟

أم لموت الخونة واللصوص؟

أم لقبر حرب الأخوة؟

لا ندري ولا ندري!!

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قه شه فر ..قرية تقع في جبل بيخير /في قضاء سميل

دوبان..تسمى منطقة سميل بهذا الاسم

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5 ـ كلمتان توأمان

يراع،

كاتب سياسي

حَبل،

وَوَلَدَ كلمتين ثوريتين

توأمين

فسمى الأولى

الاستقلالية

والثانية

الانتفاضة.

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6 ـ مدينة التحيات

أربع سنوات وأكثر

في هذا العصر المخزي

ماتت الضحكة على شفاه

(جنكو)*

كآبة ترقص على وجهه

وتصدح بأغان

يبغي خبزاً

ويروم الاستقلال والسلام

في مدينة البطالة والتحيات

في هذه المدينة القبيحة

كل يوم ،

يصرخ في وجهه البؤس

(جنكو) أيا (جنكو)

يا ليتك كنت كالمجنون

(خدرو)*

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خدرو ..اشهر شخصية مجنونة ومحبوبة في مدينة دهوك

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7 ـ الفارس المترجل أبدا

ألفت الأسماك

ألا تقع في شباك صيادي

نهر (هيزل)

والقبح ألف أيضا

ألا يقع في فخاخ

الصيادين

ولكن….!

أنت أيا أيها الفارس

آه وآه

أصحيح ما يرددون

بان الفارس لا يغدو مغواراً

حتى يكبو فرسه

مرات ومرات

ولكنك أنت تسقط وتسقط

ولا ادري متى ستثبت

على متن ( الكميت)

ولا تهرب صوب الحدود.!

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8 ـ الحلم والأمل

في زمن الفتوة،

حين كنا نلعب

لعبة الصيد والحجارة

وحين كانت الشمس

تودعنا دون إذن ورخصة

وأناديها ..أيتها الشمس

أقبلي..

وأنت أيها الظلام

غادر..

أيا مدينتي..

مدينة تتكاثر فيها المقاهي

وتعدم فيها المكتبات

ولكن، اليوم

أروم أن يقبل الظلام

ويحل ضيفا عليك

ويسبح القمر في جوف السحاب

كي ارقد

واحلم

لأني فقط في الحلم

أرى أحلامي.

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9 ـ الطاغية وعبدة الشمس

حين تشرق الشمس

من صدر (ارمشت)

الهرم

وتعلو

تستقبلها كوبري

(دلال)

وتعكس أشعتها

في الخابور

ويبدو كالمرآة

وترى فيه وجهها الوسيم

حينها وفي وطن (رستم زال)

(حسن ومنال)

يصرخان

في وجه المحتل:

الموت للطاغية.

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ارمشت..قرية تقع وراء جبل بيخير وهي تابعة لقضاء زاخو

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10 ـ العودة ودفتر أشعار

بعد عودة

من الهجرة الكبيرة

(المليونية)

نهبت مدينتنا،

كل يبحث عن مفقداته

وفي الجانب الآخر

شاعر ما :

يغدو ويروح باحثاً

في الأزقة

عن أشعاره المخطوطة

وينادى بصوت عال

كصوت المؤذن:

ألف رحمة على من عثر

على دفتر أشعاري

كتب على غلافه

وبخط احمر عريض

تفوح منها رائحة السياسة

(ممنوع من الطبع).

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11 ـ التاريخ يعيد نفسه

أيا أهلي

واضح هذه المرة

أيضا

فميدان كفاحنا

طاولة

والايدولوجيا

لعبة النرد

نهايتها مقفولة

أو ( مكرورة).

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12 ـ حين يغدو الهروب ثورة

خوف

ورعب

وظلام

أطفال وشيوخ

معاقون وعميان

الكل سلك درب الهروب

برد قارص..

يتساقط من السماء

وجميع مدن شمال كوردستان

بالدموع أقبلت

صوبنا

ونادت:

انه ليس هروبا

إنما ثورة صارخة

بفم ولسان.

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13ـ عرس ارستقراطي

اليوم..مساءً

في عرس ابن احد (أغوات)

هذه المدينة،

من ناحية ما..

قادة المدينة

نثروا النقود بالالاف

على راس العريس

هدايا وتكريم

وفي الناحية الأخرى

وعلى صوت طبلة العرس

طفل يحمل سلته

ويصيح بأعلى صوته

هلموا ..هلموا

فالتفاحة بدينار

تفاح( احمو البرواري).

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احمو الرواري .مزارع كوردي

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14 ـ استغاثة إلى (مه م)

يا زين الشباب ، يا مم

لا (خاني لب زيرين)بيننا

كي يسحب السيف من غمده

و لا ( بدرخان) كي يردد:

الحرب عرس الرجال

ويفتت بطون الأعداء

يا مم ..يا مم

منذ سنوات عدة..

ما في الساحة ويحيا

(بكو)* الشرير وأزلامه

وكل ما يجول في فكرهم

السلطة والجاه

وكل غريب يطرق أبواب قريتنا

من دون سؤال وجواب

يتمدد وسط ديواننا

وبعدها يغدو مختاراً ودليلاً

يا مم..يا مم

لنا أمنية من بحر

أمير الأمنيات

وحين يطل الصباح

بالله عليك ..

ترجل من جبل(جودي)

واعد دورة الزمن

ونحيلها ربيعاً

ونحيلها ربيعاً.

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15ـ بشرى ميت

كانوا يرددون سابقاً:

حين كانت السماء

تشهب إحدى نجماتها

كانت الإشارة تعني

موت أغا

إقطاعي

نبيل

باشا

ولكن..! في الليلة الفائتة

وبعد ان غطت مولدة قريتنا

في نوم عميق

انا والنجوم كنا نتغامز

فجأة..!! أبصرت

نجمة سقطت من السماء

وحطت على الأرض

وصباحا،وقبل أن اسلك درب المدرسة

وأمام باب فرن الخبز

امرأة قالت لإمرة أخرى:

أتدرين بان هوكر المشرد

ودع الحياة ولم يبصر الدولة ،

وقبل ان يأخذوه الى المقبرة

الفقراء الشهداء والملائكة

استقبلوه

ولكن بصوت عال

نهض هوكر ونادي:

البشرى لكم

ولى زمن (الحزب الواحد)*

حزب الحكم الطاغي

وزعيمه في الزنزانة

وتدلت أذانه

لكن الناس تقول

في كل مدينة من هذا الوطن

يعيش(دكتاتور)*

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الحزب الواحد ..يقصد به حزب البعث والذي حكم العراق في العقود المنصرمة

دكتاتور ..يقصد به صدام حسين

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16ـ ألجنة ومؤمن كردي

بالرغم من،

نضال الخال

(خمو)

سبع سنوات..

بيشمركة

ومع صوت المؤذن

الملا نوري

وصلاته،

في الجامع

وبالرغم من أنه،

كان كرديا

ثوريا.

لم يتخل عن مبادئه

وصديقه كان يناديه

:الحاج الحاج

………………..و

وعلى باب الجنة

لم يسمحوا له

بالدخول…

سوروا المكان

المسكين ….

لا نهر الحليب

ولا العسل

تذوقهما

ولا الاربعون

حورية نالها

وبواب الجهة اليمنى

ردعه وقال له

تنح جانبا ……

ولا تقف هنا

لا لاجل شيء

فقط

لان الخال

( خمو)

لم تكن في يده

(تزكية)

من حزب ما.

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17ـ ثلاث كلمات متوحشة

في الشرق الأوسط

في احدي الاماسي

حمل صحفي

اوراقه البيض

وقلما

وانطلق

في مهمة جديدة …

حل ضيفا

علي سياسي،

في الختام،

هذه الكلمات

الثلاث المتوحشة

الديمقراطية ،

القانون،

السياسة

كمثل اللصوص

برفقة دخان

سيجارة الصحفي

فرت

من فمه راكضة ً…

سبحت

فوق رأسه

واحمرت عيناه..

وتغير وجهه…

وحطت

علي ورقة بيضاء

وقالت معا :

إسأل عنا …

بدون

هلع

وخوف

عندما تكون

في ضيافة السياسي

وسأل

الصحفي السياسي

ماذا تعني

لك الكلمات الثلاث؟

الديمقراطية :

احلم واركض كالجبناء

القانون :

مطاط ومصيره

تحت السكاكين

السياسة :

ضحك بإزدراء

وقال:

تجارة

ويتلاعب

بها الاطفال

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18ـ حين تغضب الكلمات

مئات

الكلمات،

قطعت الطريق

بمواجهة

شاعر

لم تحبذ

ان تكون

قصيدة..

او انتفاضة…

ـ ما الذي تريدونه ؟

ـ احيانا تجعل

منا عيوناً زرقا

واحيانا

قبلات عسلية

واحيانا ايضا

نهودا

فاتنات

جميلات

وتكررنا دائما ….

ولكننا لم نرَ… من ذلك شيئا

فما زالو جعلت

منا حجارة،

ورجمت الفاسدين؟

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19 ــ انا والليل وامنية

( القصيدة مهداة لاول رئيس لكوردستان المستقلة )

انا والمذياع

كنا صديقين حميمين

منذ زمن طويل

وفي كل ليلة

اممده بجواري

بالامس …

وبعد منتصف الليل

اخذت ادور

ازراره

ادورها

وابحث

وادور..

وبعد انشودة ( ئه ي ره قيب )

واذا بصوت يردد

انصتوا …

انصتوا….

هنا آمد

هنا ..

صوت كوردستان المستقلة

صوت اربيل

ومهاباد

والقامشلي..

صوت الحرية

والديمقراطية

ايها المستمع الكريم

غدا سيقوم

رئيس كوردستان

بزيارة الى ( وانى )

سيفتتح معملا للطحين

واذا بالفرحة

ترقص على شفاهي

صرخت

وانتفضت

واذا به حلم

وطفلي ( آمد)

يقول لي انهض

يا والدي

الفطور جاهز .

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20ــ الكلمات تصوم ايضا ..

بالامس ..

بعض الكلمات

التي قيدت من رجليها،

ولفت بالاسلحة والعتاد

كانت تراودني،

تجوب مخيلتي

وتنادي :

بشعارات الوحدة

والاستقلال ..

وكانت هذه الكلمات

في تزايد

مستمر ..

الكلمات صائمة …..

تلبس ثوب الحداد…

قررت ان لا تغادر

عزلتها !!!

حتى اجعلها،

قصة..

خاطرة…

قصيدة .

حينها !!

قمت بزيادة فتيل

القنديل

وصغتها

قصيدة حرة

اسميتها …

الكلمات الحلوة

والثملة .

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21ـ لجوء وصمت

ايا سيابند ..

ايُّ هروب هذا !!

فالحجر المتشبث بالارض

له وزن وقيمة ..

عد ..

ارجع

فانا اعلم بان هروبك

رسالة رفض،

ونهارك ليل ..

ففي هذا الوطن الثري

انت عاطل !!

وما يقال هنا فقط

اقوال لا افعال !!

عُد يا سيابند ..

فانه الشتاء يا مسكين

والغيوم ستهطل

تنفجر عن مطر ..

اين ستشد الرحال ؟؟

بالامس صباحا

وقبل طلوع الفجر

وبالقرب من الحدود

المصطنعة ،

عثر الراعي (حسو )

على جثة شاب كردي

مر على موته ايام

ايا سيابند ..

لا جبل ( بيخير )

الذي نزلت عليه

لعنة نوح

تمكن ان يحرك رجليه!!!

ولا الخابور..

اراد ان ينطق بشهادته

ويتحدث!!

قالوا :

كان مهاجرا جنوبيا

وقبل ان ياخذوه الى المقبرة

وجدوا في جيبه :

دفتر اشعار ثورية

وخارطة كوردستان .

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22 ــ الشتاء والربيع والجندرمة

في اربعينيات الشتاء القارس

وفي قرية ( ارادنا )

ذات الاربعة عشر بيتا ،

كان الثلج قد كسا

كل شئ..

حتى الاشجار التي جعلتها

الخريف عارية،

كان الثلج ملاذها

وماواها

`

ومدفاة ( ايشو)

ذو السبعين عاما

تلك المصيبة!!

لم تشبع من الحطب

وكانت تتوق لرؤيته،

قالوا :

بان الجندرمة

في السهل،

كانوا يرسلون لعناتهم

على البرق

لانه يذكرهم باسلحة

الثوار..

وحتى باتوا يخشون

بياض جبل ثلج (متين)

لانه يذكرهم

بلون الكفن

والمقابر

وفي الربيع….

حين كانت

البراعم تتفتح بالوان زاهية

الاخضر والاحمر والاصفر

الى رقصة (البابلكان)

كان ا لجندرمة غاضبين

مقضبي الجبين !!

لانهم كانوا يرون فيهن

علم كوردستان .

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الشاعر كرمانج الهكاري : مواليد 1965 ، دهوك \ كوردستان العراق

ـ خريج دار المعلمين عام 1983

ـ عضو اتحاد الادباء الكورد / دهوك

ـ له ديوان شعري مطبوع

ــ ودع الحياة منتصف شهر كانون الثاني 2022 في مدينة سيميل في كوردستان العراق