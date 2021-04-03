كاتبة كوردية شابة من عفرين تنشر روايتها الأولى

نشرت الكاتبة الكوردية الشابة، نوجين قدو، روايتها الأولى بعنوان “غصن على متن السراب”، باللغة العربية وفحواها يسرد تفاصيل اجتياح مدينة عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة لها، وعن المأساة التي حلت بأهلها.

وتسيطر الفصائل السورية المسلحة التابعة لتركيا على منطقة عفرين بكوردستان سوريا منذ تاريخ 18/3/2018، بعد أن خاضت معارك عنيفة مدعومةً بالجيش والطيران التركيين ضد وحدات حماية الشعب الكوردية استمرت 58 يوماً.

وعن سبب كتابتها روايتها باللغة العربية، قالت قدو لشبكة رووداو الإعلامية إن هدفها هو “استقطاب أكبر عدد ممكن من القراء، لا سيما وإنه ليسوا كورداً فقط”.

وتتألف رواية “غصن على متن السراب”، من 194 صفحة، وتولت دار “ببلومانيا” في القاهرة نشرها، أما غلاف الرواية من إعداد أصلان معمو.

والكاتبة نوجين قدو، البالغة من العمر 25 عاماً، هي ابنة مدينة عفرين في كوردستان سوريا، وتعيش في ألمانيا منذ عام، وتقوم بتدريس اللغة الكوردية.