نادر شيخ ناسر:ملكة العسل

ملكة العسل

نادر شيخ ناسر

انسج قصيدتي كخلية نحل…!

احلق بعيييد ابحث عن العسل!

من وردة الى وردة

من زهرة الى زهرة

من جمال الى جمال

عسى ان يعجبك حال….!

احلق بعيييد ابحث عن العسل!

من عين الى عين

من نهر الى نهر

من بحر الى بحر

عسى ان آتى لك بماء زلال…..!

احلق بعيييد ابحث عن العسل!

من جبل الى جبل

من تل الى تل

من وادي الى وادي

عسى ان اجد وردتي هال…!

احلق بعيييد ابحث عن العسل!

يجرحني الشوك!

تبلل جناحي الامطار!

اعبر طريق الانتحار!

عسى ان ترحميني وانا ذبال..!

احلق بعيييد ابحث عن العسل!

اقترب بحنان تلسعني!

بالفاظ تسممني!

اغترب ! …تشوقني!

اعود لملكتي في الحال…!

احلق بعييد ابحث عن العسل!

ملكتي ملكة مدينة العسل!

عشقتها ولم اتذوق العسل!

امنيتي قفير النحل!

ملكتي ملكة العسل!

هل اعيش لامل العسل؟

ملكتي ملكة مملكة العسل!

يا وردتي الحمراء تناديني!

كلماتها تذوبني !

في دوامة تتركني!

كيف افهم ؟

وانا لا اجيد لغة الغزل!

احلق بعيد ابحث عن العسل!

اتعلم منك علميني

كيف اعشقك لا تحرميني!

رقي سيدتي لحبي الابدي!

لنكن سعداء لا ملل!

احلق بعييد ابحث عن العسل!

ملكتي ملكة مملكة العسل…!