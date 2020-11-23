قيادي في الديمقراطي الكوردستاني : تواجد PKK في شنگال غير شرعي .. يخلق العراقيل لإقليم كوردستان

قال قيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول فرع شنگال (سنجار) للحزب ، ان تواجد حزب العمال الكوردستاني PKK في منطقة شنگال غير شرعي ، لافتاً الى ان الحزب فرّ من ساحته الحقيقية في شمال كوردستان وجاء ليخلق المشاكل لشعب وحكومة إقليم كوردستان.

قادر قاجاغ عضو قيادة الديمقراطي الكوردستاني ومسؤول فرع شنگال للحزب ، قال لـ(باسنيوز) ان ” مسلحي PKK اصبحو عامل توتر في شنگال ، يفرضون اتاوات وضرائب ويخطفون شباب وبنات المنطقة لالحاقهم بصفوف قواتهم ودفعهم الى التهلكة والموت من دون سبب ” ، مضيفاً ان ” ميدان عمل PKK هو شمال كوردستان ، لقد تركوا ساحتهم الأساسية وفرّوا منها وجاؤوا الى قنديل و شنگال ليخلقوا العراقيل لحكومة وشعب إقليم كوردستان ” ، مردفاً بالقول ” هم يقولون بلسانهم انهم أينما ذهبوا تلاحقهم تركيا يعني انهم يعرفون جيداً بأن تركيا ستلاحقهم الى إقليم كوردستان والأماكن التي يحتلونها من الإقليم”.

قادر قاجاغ ، تابع بالقول ان ” PKK قوة غير شرعية في شنگال وقد نسقوا مع ميليشيات الحشد الشعبي التي تدعمهم بالاموال والعتاد ” ، موضحاً ” واذا ما حصلت مشكلة بينهم وبين الجيش العراقي تنبري ميليشيات الحشد للدفاع عنهم ، وهذا فقط لكي تمنع عودة قوات البيشمركة الى شنگال” ، مشدداً ” لكن في النهاية فإن تواجد PKK في منطقة شنگال غير شرعي وغير قانوني وسيكون عليهم الخروج منها”.

هذا وكثيراً ما تطالب حكومة اقليم كوردستان PKK بإخلاء المناطق التي يتواجد فيها في إقليم كوردستان تحاشيا لتعرض السكان والقرويين للقصف ، كما تسبب وجود معاقل له في تلك المناطق بإخلاء مئات القرى من ساكنيها وعرقلة إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها.

وهاجم مسلحو PKK مؤخراً قوة للبيشمركة وقوات امنية تابعة لحكومة الإقليم في مناطق ضمن حدود محافظة دهوك ، فيما كان الحزب قد اعلن مسؤوليته عن تفجير خط انابيب النفط الذي ينقل خام الإقليم الى الأسواق العالمية والذي يوفر عائداته جزءاً من رواتب موظفي إقليم كوردستان وقوت شعبه .