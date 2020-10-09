نادر شيخ ناسر:امراة من عسل

امراة من عسل
نادر شيخ ناسر/سويد
صوتك يا فتاة العسلي
اشرقت انواري
اخترق قلبي واهتز كياني
كانه نسيم الصبح لنفسي
اهذا صوتك الا عسلي؟
ام صوت من الخيال اتاني
همسة حركت وجدانيارتعشت وسكت لثواني
اسمعه واسمعه ليجري في شرياني
ألتمس قلبي وعجز لساني
لا الة العشق الفارسي
صوتك الا من العسلي
الف قصيدة في اذاني
فيه نبرة ليس كصوت أمرأة انساني
ولاحتى نساء الجاني
نغمته سمفونية رباني
لا بتهوفن
ولاباخ ولاموزارت
ولا ياني اليوناني
لحن كصوتك الحاني
لا التنبور الزرادشتي
لا الساز الايزيدي
لا الدودك الارمني
لا صوت بلبل عاشق نساني
يا صوت لحن الشمالي
قوة تحمل جمادي
رياح زمهرير قاسي
منير كشفق قطبي الالواني
يا صوت الجنوب
والشرق
والغرب
واعماق البحاري
ومجرات السمائي
اسف سيدتي!!!!!!!
اعجز وصف امراة من العسلي
كيف سيكون جمالكي ؟
وصوتك يعزف جميع الالحاني
هوائي وتري كالكماني
يا امرأة من العسلي
لم اراك ولم تراني
دعيني اسمعه ثاني
ساكون ملكا بعنواني
واحكم على ملك الجاني
واميز بين القاصي والداني
الاتريدين العدل للانساني ؟
دعيني اسمع صوتك ثاني
اسمعه ثاني وثاني
لا الساز الايزيدي
لا الدودك الارمني
لا صوت بلبل عاشق نساني
يا صوت لحن الشمالي
قوة تحمل جمادي
رياح زمهرير قاسي
منير كشفق قطبي الالواني
يا صوت الجنوب
والشرق
والغرب
واعماق البحاري
ومجرات السمائي
اسف سيدتي!!!!!!!
اعجز وصف امراة من العسلي
كيف سيكون جمالكي ؟
وصوتك يعزف جميع الالحاني
هوائي وتري كالكماني
يا امرأة من العسلي
لم اراك ولم تراني
دعيني اسمعه ثاني
ساكون ملكا بعنواني
واحكم على ملك الجاني
واميز بين القاصي والداني
الاتريدين العدل للانساني ؟
دعيني اسمع صوتك ثاني
اسمعه ثاني وثاني