نادر شيخ ناسر:امراة من عسل

امراة من عسل

نادر شيخ ناسر/سويد

صوتك يا فتاة العسلي

اشرقت انواري

اخترق قلبي واهتز كياني

كانه نسيم الصبح لنفسي

اهذا صوتك الا عسلي؟

ام صوت من الخيال اتاني

همسة حركت وجدانيارتعشت وسكت لثواني

اسمعه واسمعه ليجري في شرياني

ألتمس قلبي وعجز لساني

لا الة العشق الفارسي

صوتك الا من العسلي

الف قصيدة في اذاني

فيه نبرة ليس كصوت أمرأة انساني

ولاحتى نساء الجاني

نغمته سمفونية رباني

لا بتهوفن

ولاباخ ولاموزارت

ولا ياني اليوناني

لحن كصوتك الحاني