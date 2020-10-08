شاعرة امريكية تنال جائزة نوبل للآداب

أعلنت الشاعرة الأمريكية لويز جلوك، اليوم الخميس، عن حصولها وبشكل رسمي على جائزة نوبل للآداب.

وقالت جلوك عبر تغريدة على منصة “تويتر”: إن جائزة نوبل في الأدب لعام 2020 تُمنَح للشاعرة الأمريكية لويز جلوك لصوتها الشعري الرائع.

من جانبها قالت اللجنة المنظمة، إن الفوز جاء لصوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي مع الجمال الصارم يجعل الوجود الفردي عالميًا

يذكر ان جائزة نوبل فى الأدب هى جائزة سنوية تمنح منذ عام 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبى و”أظهر مثالية قوية” حسب وصف ألفرد نوبل فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

هذا ويشار الى أنه تم إلغاء جائزة نوبل للأدب عام 2018 بسبب أزمة في الأكاديمية السويدية، لاختيار الفائز، اذ تم اتهام شخصية ثقافية رائدة في السويد جان كلود أرنو بالتحرش الجنسي من قبل 18 امرأة وحدثت معظم حالات التحرش منذ وقت طويل للغاية لم تتم مقاضاتها.