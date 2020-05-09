مايو 10, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أدب وثقافة

عصمت شاهين الدوسكي: دهوك

التاريخ:
فى :أدب وثقافة
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دهوك

عصمت شاهين الدوسكي

دهوك
يا صمت غربتي النائية
جمالك سحر يلهب العاشقين
عيناك أغنية كوردية حالمة
تنشدها أنًة الحائرين
دهوك يا وجعي الآتي عبر الزمان
على وجنتيك ذوت نيراني
على شفتيك غدت ثلوجك براكين
دبكاتك علت أصواتها
سمعت الأفئدة ألحانها
أسرعت الخطى بين خطى السائرين
فإذا الصمت هدر
كصمت جبالك العائمة
على صدرٍ حنين
تجمعت الغيوم فألبستك
وشاحاً من عمق السنين
احبك والحب فيك نعمة
فتحتار ..
” كري باصي وبروشكي” من حبي
وتغار ” حي الملايين “
احبك
أنا شاعرك المغترب
أنا عاشقك السرمدي
افتحي أبوابك لقلبي المسكين
فعشقك يا دهوك
ليس محرم على العاشقين
**************
* دهوك : مدينة جميلة في كوردستان العراق حيث الجبال والوديان والعيون الصافية تعتبر منطقة سياحية رائعة الجمال وقد ولدت فيها.
* كرى باصى وبروشكى وحي الملايين : مناطق جميلة في مدينة دهوك

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