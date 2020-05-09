هاتف بشبوش:  تحت وطأةِ الكوفيد

تحت وطأةِ الكوفيد

هاتف بشبوش/شاعر وناقد عراقي

في الوقتِ الذي نستعدْ

لتهيأةِ عقولناِ وأرواحِنا

لزوالِهم …

أوزوالِنا..

تظلّ هناك صدمة ٌقاتمة ٌ،ندركُ عندها

انّ كلّ ماهو نفيسُّ لدينا، لمْ يعدْ معنا

وبقدر مرّاتِ أنفاسِنا …

نقولُ… ونقولُ… قد رحَلوا

رحلَ الترقبُ لأطفالِنا، في العودةِ للبيوتِ

ذَبُلَ الإستمتاعِ، بأولبومِ الصورِ

ماتَ التشوقُ ..

لسماعِ أصواتِهم، على الطرفِ الآخرِ من الهاتفِ

المقاصفُ أطفأتْ أضواءَ رقصِها الساحنِ:

البوب، بريك، روك، لوك، هيب هوب، السالسا

وحتى أبوابُ العاهراتِ، لم تعدْ ترحبُ بالزائرين

ولا أنتِ ترمينَ بقبلتكِ في الهواءِ

لألتقطها، بلحم شفاهي، بل بتُ أشتهيكِ وأخافكِ

كلّنا مرضى ،لا ينفعنا الطبيبُ ولا الطبابة ُ

فتبدو السماءُ داءُ …

السماءُ داءُ …

السماءُ داءُ …

وهذا ما تقشعرُّ لهُ أبداننا، ويُشلُّ لهُ وَعينا

والأوقاتُ غريبة ٌ،ليسَ لها معنى

تسحقنا …

تهزمُ أحلامَنا …

وعندما يحينُ الوقت، ليبدو أننا ننسى

تعودُ سماءُ الحياةِ برّاقة ٌ، وكلُّ شيءٍ، مثلما كانا

والعجيبُ في الأمرِ، أننا نعيشها ونمضي !!!!!

*الكوفيد-19.. فيروس كورونا