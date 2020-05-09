من الأدب الكوردي في المهجر

دهوك *

شعر: بدل رفو

دهوك..

على ضفاف طيبة شعب

ترسو مدينة

يا عطر تراب أمي

وآخر لحظات أغنية غرانيق

بلادي!

دهوك ..

أيا سمفونية وطن

أبطالك حمر

كدماء الشهداء

من أجل رقصة

وأغان للاطفال

دهوك..

عشقتُ مدنا وشعوبا معوَزّة

لكن!! لم أر طيبة وسلاما

كشعبك!

بساطة شمس على جبين النهار

نهارات شعب!

رغم ، كل المواجع والمآسي

وقسوة نهر (هشكه رو) الغادر

يجرف ويغتال مدن الفقراء

بقيت يا دهوك ألق غربتي!

من خلف النوافذ

اقتنصت سماء النجوم

ندف ثلج

ورذاذ مطر!

في دهوك ..

لم يشخ الإنسان

هناك مدينة سلام!

رغم الكأس الفارغ

والقمر الحرون

شعب لا يعرف للإستسلام

للركوع

معنى،

يرفع يده للسماء أعلى

دامت أغاني الكورد!

دهوك..رغم الأحزان

والأحلام ،

سنين تعكرت وكدرت

ظلت غصنا لغرانيق وقبوج

كوردستان!

أيا شعراء بلاد الكورد!

غنوا لدهوك بكل لغات العالم

جبتُ الدنيا

رسوت موانئ الأوطان

ومتاحف البلدان !

لم أرَ لوحة أكثر بهاء

من دهوك ،

يفوح عطر أمي

سيدة التراب

دهوك..سيدة المدن!

دهوك ..

إن كتب علينا عدم اللقاء يوما!

على ثغرك أرسم

أغنية غربة

وأصلي ركعة وفاء

وأصيغ أغنية لأمي!

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دهوك*: مدينة تقع في اقليم كوردستان العراق ،وهي من المحافظات ذات الاهمية من الناحية التاريخية والجغرافية ,حيث ان الاثار والمنحوتات المكتشفة في تلالها وكهوفها تدل على اهميتها التاريخية.

هشكه رو**: نهر صغير موسمي يجف في فصل الصيف ولكن في الشتاء والربيع يجرف دون رحمة مساكن الفقراء على شواطئه..