نساء المدن البعيدة .. قهر الأنثى الكوردية ومخاضات التحرر

المجتمع الكوردي حاله كحال المجتمعات الشرق أوسطية الغارقة ببحر من الطقوس والعادات والتقاليد المتوارثة التي تستمد قوتها وطاقتها من سيرورتها الانسيابية الطويلة في جسد المجتمع،رغم ان التطور الحاصل لقيم الإنسان في العصر الحديث كنتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال افقد تلك الأطرالكثيرمن محدداتها وبات ينظر اليها نظرة سلبية على الرغم من التماسك الذي يظهر به باثير التابوهات الاجتماعية.

عملية تسليط الضوء على تركيبة اساسية من تراكيب المجتمع والعمل عليها وهي علاقة الأنثى بالمجتمع تحديدا بهدف اخراجها من واقعها المقهور ليست بالمهمة الصعبة فقط بل انها مخفوفة بالمخاطر وغير محمودة النتائح سواء اكان المتصدي لهذه المهمة باحثا اجتماعيا أو روائيا او تيارا ثقافيا كون المهمة كالسير في حقل الالغام وهو بالأساس قائم على الكثير من الاعمدة المتداخلة والمتشابكة ويجعل من عملية التغيير بحد ذاتها مهددة لكل جزء من اجزاء المجتمع.

من هذا الأطار فان رواية نساء المدن البعيدة للروائية الكوردية السورية شيرين خليل الخطيب تدخل هذا المنزلق الخطير غير عابئه بالنتائج،وهي تبغي ان تكون لسان حال النساء المقيدات والمغلوبين على امرهم في المجتمع فقضايا مثل (الحب،والجنس ،والمثلية الجنسية والخيانة الزوجية )التي تعالجها في روايتها هي مواضيع حساسة تحتاج الى الكثير من الجرأة اللغوية لخوضها والبحث فيها.

فوضع النقاط على الحروف والبعد عن الأيحاء واللجوء الى المباشرة عن طريق وضع القارئ وجها لوجه امام هذه المشكلات التي تحاتج الى وقت طويل لمعالجتها قد ياتي بتائج عكسية لا تكون في صالح الرواية وتجعلها تسقط في فخ التصادم والارتضام مع قوى اخرى مسيطرة ومستفيدة من وجود تلك المشكلات اولها السلطة الذكورية المتجانسة التي تحيط بالمراة الكوردية عما بجدار مغلق لا يمكن الفكاك منه.

الكاتبة تحاول تحريك المياه الراكدة في المجتمع عبر خضه ونفضه ووضعه وجها لوحه امام تنقضاته عبر رفع غطاء الصرف الصحي لتلك المشكلات وحثه على النظر الى الاسفل لمعرفة ما يجري لغاية عرض ما تعانيه المراة الكوردية من مشكلات وضغوطات بهدف اخراجها من حالة الخضوع التام والاغتراب والركود الى حالة الاعتناق كي تلعب دورها المنوط بها حالها حال المجتمعات الاخرى.

لكن السير في تناول الرواية تجعل القارى يدرك عمق الازمة التي وضعت الروائية نفسها فيه وهي تقوم باسقاط مشاكل مجتمعات اخرى على الواقع الكوردي والقفز على كافة المحددات الشرقية بهدف حرق المراحل ضاربة بعرض الحائط المراحل التي نشأ فيها المجتمعات المغايرة التي كانت فيها تحرر المرأة ضرورة فرضها الواقع الاجتماعي.

ففي الرواية نجد شخصيات كالشيخ حاتم الممتهن للسلطة الدينية والمتحدث بأسمها والخارج من بيئة قاسية جعلته كائنا مشوها داخليا يستغل تلك السلطة لمصلحة الشخصية ونزواته المريضة، ونجد همرين الفتاة المثلية التي تمارس السحاق مع جارتها سارة ونجد بلند المحب لزوجته باران ورفضه التخلي عنها رغم تأكده من خيانة زوجته له مع زياد، وباران التي تحاول بشتى السبل من التخلص من زوحها حتى ولو بتسميه للزواج من زياد الذي هو الاخر شخص عاجز واقع تحت جملة من التعقيدات الاسرية والعائلية ،ونجد جان الشاب الذي ترك حبه لمها وهي التي انتظرته طوال سنوات غربته في الخارج لكي يعود اليها بخبر زواجه من اجنبية من اجل الحصول على الجنسية ،ونشاهد فرهاد الذي يواجه مجتمعا لا يرحم وهو بقواه الضعيفة يحاول حماية اخته همرين من حكم العادات الاجتماعية البالية،

كل هؤلاء نجد ان الروائية وجدت لهم دورا لكي يلعبوه في سبيل الوصول الى حقيقة كاملة تتمثل امام القارى وهي ان المجتمع يعاني من حالة انفصام ويحتاج الى فطام من السلطة الذكورية وذلك عبر التضييق عليه وزجه في زاوية ضيقة من أجل سلبه سلطته الاجتماعية،لكن السؤال هل يعاني المجتمع الكوردي من هكذا مشاكل ؟

التراجيديا التي ترصدها الروائية عبر روايتها وتجسد بها واقع المرأة الكوردية تتراءى لها انها مشاكل هامة اذا لم يتصدى لها المجتمع قد تسبب في كثير من الشرخ الاجتماعي وتسبب بالتالي حالة من الاغتراب الانسان عن مجتمعه وما يعنيه بالتالي من عدم قدرته على ممارسه دوره ولا سيما هي المستئمنة على المستقبل فهي الام والاخت والحبيبة والعشيقة ومن دون احقاق حقوقها في المجتمع لا يمكن بتصورها ان ننتج مجتمع متصالح مع نفسه قادر على حمل لواء التقدم والتطور.

دراسة لابراهيم مراد